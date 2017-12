Vücudumuz kış aylarında da yenilenmek için fırsat kolluyor. İşte size yardımcı olabilecek 4 uzmandan 10’ar öneri.

Kışın metabolizmayı hızlandıran bir beslenme ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Sporu hayatınızın bir parçası haline getirmek de kilo vermek için doğru beslenme kadar önemli.





Nil Şahin Gürkan

Diyetisyen, Beslenme ve Diyet Uzmanı



METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN

“Mevsim geçişleri enerjimizi ve motivasyonumuzu düşürebilir. Aldığımız kilolardan ilk fırsatta kurtulmak, sağlığımız ve psikolojimiz için artı değer kattığı gibi hayat enerjimizi de yükseltir. Kış aylarında fazla kilolarımızdan kurtulmak, aynı zamanda yorgunluğu aşmanın birinci ve en temel yolu.”



Her gün 2-3 litre su için

Havaların soğuması su içme ihtiyacını ve şeklini değiştirir. Yazın içtiğiniz kadar kışın da su içmeye özen gösterin.



Açık havaya çıkın

Kışın bile her gün 10-15 dakika direkt güneş ışığı görmeye çalışın. D vitamini eksikliği ile birlikte oksijen eksikliği de metabolizmayı yavaşlatır.



Ana besin grubu yiyecekleri her gün tüketin

Et, ekmek ve tahıl, süt ve yoğurt, sebze, meyve, sağlıklı yağlar ve kuruyemişler her gün düzenli ve ölçülü şekilde tüketilmeli.



Besinleri olabildiğince doğal haliyle yiyin

Rafine edilmiş ve saflaştırılmış yiyeceklerden kaçının. Tam tahıllı ekmek tercih edin. Süt ürünlerini doğal yağlı haliyle tüketin.



Her gün için mevsim meyvesi!

Portakal, mandalina gibi turunçgilleri sofranızdan eksik etmeyin. Elma, muz, armut doğal tatlılarınız olsun.



Kış sebzelerini ihmal etmeyin

Karnabahar, lahana, kereviz, göbek, turp metabolizmamızı hızlandıran ve temizleyen sebzeler. Sebze çorbaları içinde de tüketebilirsiniz.



Tahıl ürünlerinin tam ve entegre olanlarını tercih edin

Bulgur, makarna gibi ürünler metabolizmamızı hızlandıran B grubu vitaminleri ve bitkisel proteinler sağlıklı lif ihtiyacını karışılar.



Her gün spor yapın

Her fırsatta, örneğin öğlen yemeği aralarında, sabah işe ulaşırken, akşam iş çıkışı olabilecek şekilde her zaman hareket edin.



Yeteri kadar uyuyun

Sağlıklı ve yeterli uyku, hormonlarınızın dengeli çalışmasına zemin hazırlar. Hormon dengesi metabolizmanın düzenli ve hızlı çalışması açısından önemli.



Pozitif olun

Sağlıklı beslenme konusunda bardağın dolu tarafına bakın. Neler yapmamanız gerektiğine değil neler yapmanız, nasıl beslenmeniz gerektiğine odaklanın.





Göktuğ Karadeniz

Clubsporium Fitness Direktörü



HAFTADA ÜÇ GÜN SPOR YAPIN

“Birçok kişi spor ve beslenmeyi sezonluk olarak düzenler oysa sporu ve dengeli beslenmeyi yaşam tarzımız haline getirmeyi başardığımızda mevsimlik değişikliklere fazla gerek kalmayacak. Kış aylarında da sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak için uygulanması gereken adımları takip edin.”



Günlük yaşamınıza olabildiğince hareket ekleyin

Bulduğunuz her fırsatı değerlendirin. Spor haricinde kalan zamanlarda da hareketli olmaya dikkat edin.



Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın

Yumurta, yağsız peynir, domates, salatalık ve 1 dilim tam buğday ekmeği ile doyurucu bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.



Haftada ortalama üç gün spor yapın

Yapacağınız antrenman fiziksel durumunuza göre değişebilir fakat vücudunuza fazla yüklenmeyin. Hazır olduğunuz zaman antrenman dozunu artırın.



Kendinize hedefler koyun

Bu hedeflere belirlediğiniz zamanda ulaşmaya çalışın ve bunu mümkünse uzman bir eğitmenle yapın.



Çok düşük kalorili diyetler yapmayın

Porsiyonları küçültün. Zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Bunları yaptığınızda bile vücudunuz hemen olumlu yönde tepki verecek.



Her gün yeterli miktarda su için

Su metabolizmanız için sayısız faydasının yanı sıra cildiniz için de çok yararlı. Özellikle kuru cildin en büyük problemi susuzluk.



Sporu ve hareketi yaşam biçiminiz haline getirin

Kısa sürede almak istediğiniz sonuçlar hem kalıcı olmayacak hem de bedeninizi yıpratacak.



Düzenli uykuyu ihmal etmeyin

Vücudunuzun yenilenmesi ve tamir olması için her gece ortalama sekiz saat uyumaya özen gösterin.



Beslenme oranlarına dikkat edin

Günlük kg başına 1.15 gr protein alın. Kompleks karbonhidratlar beslenmenizin yüzde 55’ini oluştursun ve sağlıklı yağlardan yiyin.



Süreklilik önemli

Tüm önerileri yaz dönemine kadar uygulayın. Beslenme rutininizi bozmamaya gayret edin. Zararlı besinleri kaçırdığınız günlerde ve sonrasında spor yapın.





Dr. Fügen Erdoğan Çekin

Dermatoloji Uzmanı



CİLT KURULUĞU İÇİN İLK ADIM NEMLENDİRME

“Soğuk havalarla beraber deri kuruyor ve yıpranmaya açık hale geliyor. Soğukların yanı sıra kirli ve kuru hava da cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Cilt temizliği, nemlendirme, güneş koruması, saç bakımı, el ve ayak bakımı yazın olduğu gibi kış aylarında da özel ilgi isteyen konular arasında.”



Cilt temizliğinde pH’ı dengeli temizleyiciler kullanın

Yüz ve vücut temizleyicileri cildi kurutmamalı. Cildi nemlendiren ve pH’ını dengeleyen temizleyiciler kullanılmalı. Sabun kullanımı cildin kuruluğuna göre ayarlanmalı.



Cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Ani ısı değişimleri derinin fonksiyonlarını bozar. Bunu yerine getirmek için cildinize uygun nemlendirici kullanın.



Doğru ürünleri kullanmak çok önemli

Doğru ürünlerle cildinizi temizlemezseniz ya da yağ içeriği cilde fazla gelen koruyucular kullanırsanız siyah noktalar ve sivilceler oluşabilir.



Peeling cilt tipine göre seçilmeli

Peeling ciltteki ölü tabakayı temizler ama kullanım sıklığı ve kullanılacak peeling cilt tipine göre seçilmeli. Özellikle cildiniz kuru ve hassas ise seçtiğiniz ürüne dikkat edin.



Güneş korumasına devam!

Cildin güneşten korunması kışın da çok önemli. Kullandığınız nemlendirici en az 15 koruma faktörü içermeli.



Cilt kendini gece yeniler

Gece kullanılan nemlendiricilerin seçimi önemli. Özellikle C vitamini, yeşil çay özleri, E vitamini gibi antioksidan özelliği güçlü ürünleri tercih edin.



Lazer işlemleri için uygun dönem

Leke tedavileri bu dönemde yapılabiliyor. Özellikle kırışıklık ve leke için yapılacak lazer işlemleri kış aylarında tercih edilmeli.



Ayak bakımı önemli

Kışın ayaklar sürekli kapalı kaldığı için mantarlara rastlanabilir. Kalınlaşan ayak derisi için de salisilik asit veya gliserin içeren kremler kullanılmalı.



Saçlarınıza keratin bakımı yapın

Kış aylarında saç için gerekli olan B1, B5, keratin ve aminoasit içeren kapsüllerle yapılan destek tedavisi saçları güçlendirir.



Yaşlanma karşıtı bakım

Soğuk havadan dolayı yıpranan cildinizi dermatoloji uzmanları tarafından yapılabilecek vitamin mezoterapileri ile beslerken, cilt hasarını da tamir edebilirsiniz.





Şenol Zeytinoğlu

Saç tasarımcısı



SAÇLARDA BAKIM VE YENİLENME İÇİN DOĞRU ZAMAN

“Yazın yıpranan, canlılığını yitiren saçlar kış aylarında yapılacak doğru bakımla kısa sürede kendine gelebilir. Bize düşen; sağlıklı yani hem parlak ve hareketli saçlar yaratmak hem de modayı görmezden gelmeden trendleri uygulamak.”



Haftalık nem kürleri yapın

Öncelikle saç derinizin ve saçlarınızın fazlasıyla neme ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Saçınıza haftalık nem kürleri yapın.



Saç maskesini ihmal etmeyin

Önceleri haftada üç kez, sonrasında da iki kez saç maskesi yapın. Saç maskesi saçınızın yumuşamasını ve daha parlak görünmesini sağlar.



Farklı uygulamaları deneyin

Saç maskesini duş sırasında nemli saça kullanabileceğiniz gibi gece yatmadan önce kuru saçlarınıza da uygulayabilirsiniz.



Mevsim geçişleri saç rengini değiştirmek için ideal

Zamanla ışıltısı kaybeden, zarar gören renkleri onarmak ve kış mevsimine yeni bir saç rengiyle ‘merhaba’ demek size iyi gelebilir.



Doğal küllü renkler çok moda

Yeni sezonun favori saç renkleri arasında doğal renklerin daha küllü halleri yer alıyor. Küllü dokunuşlarla hoş bir değişikliğe imza atabilirsiniz.



Boyalı saçlar için renk koruyucu bakım önemli

Saçlarınızın aşırı kuru olduğundan endişe ediyorsanız nem maskesi dışında renk yenileyici maskeler de yapabilirsiniz.



Yeni trendleri yakalamak ve tazelenmek için saç kesiminizi değiştirebilirsiniz

Önerilerim modern bob kesim, dalgalı yuvarlak veya dümdüz net kesimler.



Sezonun en belirgin modeli örgü

Tekli kalın örgülerden ince örülmüş at kuyruklarına, balıksırtı örgünün her şekline kadar onlarca alternatiften dilediğinizi seçebilirsiniz.



Doğal bakımlar çok faydalı

Kozmetik ürünlerdeki kimyasalların zararlarından şikayetçiyseniz mutfakta kolayca bulabileceğiniz yiyeceklerden saç maskeleri hazırlayabilirsiniz.



Şampuanınıza ekleyeceğiniz doğal içerikler de saç bakımında çok etkili

Örneğin saçlarınızın parlaması için şampuanınıza bir çay bardağı gül suyu ekleyebilirsiniz.