Adaçayı bitkisi birçok soruna iyi gelen hastalıkları gideri özelliği olan şifalı bitkilerden biridir. Ülkemizde yetişen şifalı bitkiler arasında yer almaktadır.

Kış aylarında özellikle soğuk havalarda daha çok tüketilir. İçimi yumuşak ve güzel kokan bir bitki çayıdır. Faydaları ise saymakla bitmez. Madde halinde sırlamak gerekirse;

• Yaraları iyileştirme özelliği bulunur

• Adaçayını toz haline getirerek dişlerinizin üzerinde gezdirebilirsiniz. Dişleri beyazlatmak özelliği bulunmaktadır

• Geceleri terleyen biriyseniz uyumadan adaçayı içebilirsiniz.

• Saçlarda kepeklere iyi gelmektedir

• Unutkanlık sorunu yaşayanlar tüketebilir. Zihni güçlendirir

• Mide bulantısını geçirici özelliği vardır

• Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar

• Karaciğeri temizler

• Stresi ve sıkıntıyı azaltır, rahatlamanızı sağlar

• Saçların beyazlamasını yavaşlatır

• Sinirsel oluşan baş ağrısını hafifletir

• Boğaz ağrısına iyi gelmesi de adaçayının faydaları arasındadır

• Gargara suyu olarak kullanılabilir

• Yaşlanmayı geciktirir

• Halsizliği önler

• Zayıf çocuklara bal ile tatlandırarak içirebilirsiniz

• Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir

• Bronşit ve astım belirtilerini hafifletir

• Egzama ve sedef gibi ciltte oluşan rahatsızlıklara karşı da faydalıdır

• Adaçayı depresyonu alır

• Selülit sorununu minimum seviyeye indirerek selülit oluşmasını önler



Adaçayı nerede yetişir?

Adaçayı sıcak iklimleri seven bir bitkidir. Kış aylarının ılıman olduğu yerlerde yetiştirilmesi daha uygundur. Güney-Batı Anadolu da yetiştirilir. Ülkemizin çoğu bölgesinde yetiştirilebilir. Özellikle Doğu Akdeniz kıyıları bu bitki için uygun topraklardır. Bu bitki genellikle 30 ila 70 cm arasında bir uzunluğa sahiptir.



Adaçayı nasıl demlenir?

Aktarlarda hem taze hem de poşet olmak üzere iki çeşit adaçayı bulunmaktadır. Genellikle taze adaçayı alıp demlenerek tüketilmesi daha uygun görülür. İki çeşidinde nasıl demlendiğinden bahsedeceğiz.

Taze adaçayı demlemek için; taze ve ya kurutulmuş adaçayı yapraklarına ihtiyacınız var. Herhangi bir güvendiğiniz aktardan adaçayı yapraklarını satın alabilirsiniz. Bitki çayı demleme termosunu kullanabilirsiniz. Genellikle biti çayı demleme termosu iki büyük bardak çay alabilmektedir. 6-7 adet adaçayı yaprağı ve ya tepeleme 1 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı kullanabilirsiniz. Bu iki kişi için yeterli olacaktır. Suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocağı iyice kısarak hazırladığınız 6-7 tane adaçayını kaynayan suyun içerisine atın. Bu şekilde 1 dakika daha kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatarak demlenmesini bekleyin. Demlenmesi için yaklaşık 5 dakika beklemek yeterli olacaktır. Poşet Adaçayı Demlemek İçin, marketten alacağınız poşet adaçayını evde kaynatmış olduğunuz suyun içerisine atın. Yaklaşık 1 dakika demlenmesini bekleyin. Suyun içerisine iyice çayın gelmesi için poşet adaçayını biraz sallayın. Adaçayının faydalarından yararlanmak için günde 2 çay bardağı içilmesi tavsiye edilmektedir. Günde en fazla 2-3 çay fincandan fazla içilmemesi tavsiye edilir. Her gün değil gün aşırı bir bardak şeklinde de akşamları uyumadan önce içebilirsiniz. Aşırı miktarda tüketmemem gerekiyor. Çünkü hassas bünyelerde kan basıncını arttırıcı etkiler gösterebilir. Hamilelerin ve emziren annelerin Adaçayı tüketmemesi önerilir.



Adaçayı gargarası nasıl yapılır?

Adaçayı gargarası için 1 su bardağı suyu cezveye koyup içerisine 1 tatlı kaşığı taze adaçayı ve ya evinizde bulunmuyorsa 1 adet poşet adaçayını koyup kısık ateşte kaynatın. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Su ılıdıktan sonra günde 2 ve ya 3 kez bu su ile gargara yapabilirsiniz. Bir gün boyunca hazırlamış olduğunuz adaçayı gargarasını kullanabilirsiniz. Ertesi gün tekrar aynı şekilde yapıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Gargaranın faydaları ise; ağız kokularından kurtulur, boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir, öksürüğü giderir, diş eti iltihabının tedavisine yardımcı olur ve geniz akıntısına iyi gelir. Yalnız hamilelik döneminde adaçayı içmemeye aynı şekilde adaçayı gargarasını da yapmamaya dikkat edin.