Alev alev dudaklar için maske

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Oyuncu, Aromoterapist ve Estetisyen Ayşe Tolga'dan dudaklar için maske tarifi...

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı tuz

• 1/2 yemek kaşığı badem veya zeytinyağı

• 1/2 yemek kaşığı bal

• 1/4 yemek kaşığı toz tarçın

• 1/4 yemek kaşığı toz kırmızı biber



Uygulanışı

Karıştırma kabına tüm malzemeyi ekleyin. Parmak uçlarınız yardımıyla dudaklarınıza uygulayın. Bu bakımı evden çıkmadan hemen önce yapın ve ellerinizi iyice yıkayın. Ardından dudaklarınıza yoğun bir nemlendirici veya bol parlatıcı sürün. Angelina Jolie gibi olmanın keyfine varın! “Yok benim dudaklarım gayet iyi, yalnızca biraz kuruyor” diyorsanız canlandırmak için aşağıdaki tarifi de deneyebilirsiniz:



Dudak peelingi

Malzemeler

• 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 2 yemek kaşığı esmer şeker

• 30 damla mandalina öz yağı

• 5 damla nane öz yağı



Uygulanışı

Hindistan cevizi yağını sıcak bir yere koyup biraz eritin. Malzemeyi bir kapta karıştırıp kavanoza koyun. Bir miktar alıp dudaklarınıza uygulayın. Dudaklarınızdaki kuru ve ölü cilt hücrelerini temizleyecek mandalina ve nane öz yağı, soyma etkisini arttırır. İşlemin ardından dudaklarınızı yoğun bir şekilde nemlendirmeyi ihmal etmeyin.