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Cilt dokusunu destekleyen yeşil güç

Diyetisyen Ferin Batman'dan cilt tonunu ve dokusunu yenilemeye yardımcı olacak içecek tarifi...

Malzemeler

• 1/2 adet armut

• 1/4 avokado

• 1/2 adet salatalık

• 1/2 adet limon

• 1 su bardağı kişniş

• 1 su bardağı lahana

• 1/2 çay kaşığı zencefil

• 1/2 su bardağı Hindistan cevizi suyu

Hazırlanışı

Lahana yapraklarını koparıp yıkadıktan sonra doğrayın. Tüm malzemeyi blender’da karıştırın. Hindistan cevizi suyu yerine normal su da kullanabilirsiniz.

Kişniş; vücuttan civa, kurşun gibi ağır metallerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu smoothie, cilt tonunu ve dokusunu yenilemeye yardımcı olur.

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