Malzemeler
• 1/2 adet armut
• 1/4 avokado
• 1/2 adet salatalık
• 1/2 adet limon
• 1 su bardağı kişniş
• 1 su bardağı lahana
• 1/2 çay kaşığı zencefil
• 1/2 su bardağı Hindistan cevizi suyu
Hazırlanışı
Lahana yapraklarını koparıp yıkadıktan sonra doğrayın. Tüm malzemeyi blender’da karıştırın. Hindistan cevizi suyu yerine normal su da kullanabilirsiniz.
Kişniş; vücuttan civa, kurşun gibi ağır metallerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu smoothie, cilt tonunu ve dokusunu yenilemeye yardımcı olur.