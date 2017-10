Son dönemlerin en dikkat çekici doğal bakım ürünlerinden olan elma sirkesi, düzenli kullanıldığı takdirde mucizevi özelliklere sahip oluşu ile dikkatleri üzerine çekiyor

Doğal elma sirkesi bulmak her ne kadar zor olsa da arzu ederseniz ki bu mucizevi sıvıyı evinizde kendinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Başlı başına meyve olarak da oldukça etkili bir özelliğe sahip olan elma sirkesi, sadece cilt için değil zayıflamak isteyenler için de tercih sebebi. Geçmiş dönemlerde hastalıkların tedavisi için kullanıldığı bilinen elma sirkesinin en faydalı hali doğal olarak evde yapılmış olanıdır. Elma sirkesinin içerisinde bulunan bol miktardaki C vitamini, kalsiyum, sodyum ve potasyum kanı inceltme, ateş düşürme ve daha birçok rahatsızlığın tedavisinde etkin bir rol oynamaktadır.



Elma sirkesinin faydaları

Hepimiz hastalıklardan korunmak için türlü yöntemlere başvuruyoruz. Bu yöntemler içerisinde son dönemlerde en çok tercih edilenlerden biri ise doğal elma sirkesi t��ketmek. Tıp alanında da doğal bir antibiyotik özelliği taşıdığı için elma sirkesi hastalara tavsiye edilen yöntemlerden biri halini almıştır.



• Elma sirkesinin içerisinde bulunan ve suda çözülen lifler sindirim sistemi için oldukça yararlıdır.



• Elma sirkesinin içinde bulunan yüksek miktardaki C vitamini vücut direncinin artması açısından önemlidir. Böylece özellikle kış aylarında hastalıklara yakalanma oranında da ciddi bir düşüşe olanak sağlar.



• Elma sirkesinin bir diğer faydası ise sinüzitin temizlenmesinde etkili oluşudur. Sinüslerin temizlenmesini sağlayarak burnun temizlenmesini sağlar. Bu da çok daha sağlıklı bir nefes için ideal sonuçlar arasındadır.



• Sindirim sorunu sebebi ile sık sık hıçkırık problemi yaşıyorsanız elma sirkesi içerisinde bir miktar su katıp tüketerek bu sorunu ortadan kaldırmanız mümkün olacaktır.



• Vücudunuzda istenmeyen ter kokusu artış göstermişse bu sorunu elma sirkesi ile rahatlıkla ortadan kaldırabilirsiniz. Koltuk altı bölgesinde terlemeye bağlı olarak istenmeyen koku oluşumu varsa elma sirkesi ile bu bölgeyi düzenli olarak ovarak bu derdinizi ortadan kaldırabilirsiniz.



• Soğuk algınlığı problemi yaşıyorsanız bir bardak su içerisinde bir kaşık elma sirkesi, 1 kaşık bal ve zencefil ekleyip tüketmelisiniz. Boğaz ağrısı, öksürük ve göğüs tıkanıklığınızın kısa sürede ortadan kalktığını göreceksiniz.



• Mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen yorgunluklara maruz kalıyorsanız elma sirkesi tüketmelisiniz. Elma sirkesi içeriğindeki özellikler sayesinde laktik asit birikimini önlemektedir. Bu da sizin kendinizi yorgun hissetmenizin önüne geçecektir.



• Birçok kişinin yaşadığı bacak krampları elma sirkesi tüketimi ile tarihe karışacaktır.



• Ağzınızda istenmeyen kötü kokular varsa ya da diş eti iltihabı ile ilgili sorun yaşıyorsanız her gün elma sirkesi ile yapacağınız düzenli bir gargara yöntemi ile bu şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Hatta bu gargara sayesinde dişlerinizdeki sarı lekelerinde ortadan kalktığını göreceksiniz.



• Bağırsaklarda bulunan zararlı bakterilerin ortadan kalkmasına ve yararlı bakterin çoğalmasına imkan sağlayan elma sirkesi, sırf bu özelliği için dahi düzenli bir kullanımı hak etmektedir.



Elma sirkesi zayıflatır mı?

Sağlıklı kilo vermek isteyenler son dönemlerde elma sirkesi ile zayıflama yöntemini deniyor. Alınan etkili sonuçlar elma sirkesinin düzenli kullanıldığı takdirde gözle görülür bir zayıflama ve incelme sağladığını gösteriyor. Elma sirkesi ile zayıflayanlar bu yöntem için öncelikle organik elma sirkesi bulmanın şart olduğunu dile getiriyorlar. Eğer evde yapamıyorsanız mutlaka bilindik ve güvenilir markaların ürettiği elma sirkelerini tercih etmelisiniz. Elma sirkesi, su ve bal karışımı ile yapılan elma sirkesi kürü ile bir haftada en az iki kilo vermeniz mümkün. Elma sirkesi ve bal karışımı iştahınızı kesme özelliğine sahip olduğu için çok daha az yiyecek tüketmenizi sağlayacaktır. Bunun yanında vücuttaki zararlı toksinlerden ve ödemden kurtulmanız da elma sirkesi kürü ile mümkün hale geliyor. Diyet ve spor ile elma sirkesi kürü desteklendiğinde sonucun çok daha başarılı ve hızlı ilerleyeceğini unutmamalısınız.



Elma sirkesi zayıflama kürü

• 1 tatlı kaşığı bal

• Bir bardak ılık su

• 1 tatlı kaşığı elma sirkesi



Bir bardak ılık su içerisinde tüm malzemeleri karıştırın. Başlarda tadı size çekici gelmeyebilir fakat düzenli olarak tükettiğinizde tadına mutlaka alışacaksınız. Her gün bir bardak ya da gün aşırı bir bardak olarak tüketmenizde fayda var.



