Sindirim esnasında ortaya çıkan gazların vücuttan dışarıya atamama sorunu gaz sıkışmasına neden olur. Gaz sıkışmasının nedeni nedir ve gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorularının yanıtları sağlıklı, düzenli beslenme ve hareket. Gaz sıkışması sorunu yaşayanlar için doğal çözümler ve öneriler.

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Doğru bir sindirimde gaz çıkarmak sindirimin sağlıklı çalıştığının göstergesi. Sağlıklı bir yetişkin insan günde ortalama 20’den fazla gaz çıkarır. Bu oran yaş gruplarına göre farklılık da gösterebilir. Gaz çıkarmanın temel nedeni solunum sırasında yutulan hava ve besinlerin sindirilmesi sırasında midede ve bağırsaklarda oluşan havanın dışarıya atılması gereksinimi. Çeşitli nedenlere bağlı olarak midemizde ve bağırsaklarımızdaki gazları vücut dışarıya atamayabilir. Bu durum şişkinliğe, sıkışmaya, ağrıya ve sancıya neden olur. Gaz sıkışmasının nefes darlığı ve kalpte çarpıntıya sebep olarak kişiyi huzursuz edebilir. Gaz sıkışmasının farklı pek çok nedeni var. Tekrarlayan gaz sıkışması rahatsızlığını uzman bir hekim önerisiyle tedavi etmek mümkün olduğu gibi arada olan gaz sıkışmalarına evde yapacağımız doğal yöntemlerle şifa bulmak mümkün. İşte gaz sıkışmasının nedenleri ve gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun yanıtları.



Gaz Sıkışmasının Nedenleri

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusuna yanıt vermeden önce, gaz sıkışmasına yol açan faktörleri kısaca açıklamakta fayda var.

Gaz sıkışmasının en önemli nedeni sağlıksız ve yanlış beslenme alışkanlıkları. Özellikle gaz yapan yiyecekler tüketmek, ece geç saatte yemek yemek, yemek yerken konuşmak, hızlı yemek yemek gaz yapan alışkanlıklar.

Alkol ve tütün kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar gaz yapar.

Gaz sıkışması mide rahatsızlıkları ve bağırsak hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi bazen farklı bir hastalığın da habercisi olabilir. Tekrarlayan gaz sıkışma rahatsızlığında uzman bir hekimden yardım alınmalı ve gaza neden olan hastalık teşhis edilmeli.

Kadınların menstruasyon döneminde rahim içi kasılmalardan kaynaklanan gaz sancısı şikayetleri de başlıca gaz sıkışması şikayetleri arasında.

Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Gaz sıkışması uzman bir hekim önerisiyle verilen ilaçların düzenli kullanılmasıyla tedavi edilir. Yine gaz sıkışması tedavisinde tüketilen besinler ve yapılması gereken uygulamalar gaz sancısını hafifletir. Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun yanıtı ve şifa kaynağı besinlerde gizli.

Gaz Sıkışmasına Ne iyi Gelir: Beslenmeyle İlgili Şifalı Öneriler

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun en temel cevabı sindirime karışan fazla havanın azaltılması. Yiyecekleri yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmeliyiz. Yemek yerken konuşmamaya dikkat etmeliyiz. Gaz yapan yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınmalıyız.

Rezene Çayı

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusuna verilecek ilk cevap lif bakımından zengin rezene çayı. Rezene içinde bulunan lifler sayesinde mide ve bağırsaklarda bulunan gazın dışarıya atılmasına yardımcı olacak.

Zencefil

Bağırsakta oluşan gaz sıkışmasının yarattığı ağrı ve sancıya çok küçük bir parça zencefil çiğnemek iyi gelir.

Kimyon

1 bardak suyun içine atılan bir tutam kimyon gaz sancısının kısa bir sürede hafiflemesini sağlar. Etkili bir yöntem olması için kimyonlu suyun 5 dakika demlenmesi gerekiyor.

Sirke

1 bardak suyun içine bir çorba kaşığı doğal elma sirkesi katıp içildiğinde gazın vücuttan atılması hızlanır.

Gaz Sıkışmasına İyi Gelen Tavsiyeler

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusuna yanıt olarak sunulabilecek önerilerden biri de stres, yorgunluk ve gerginlikten uzak durmak. İnsanın psikolojisi midedeki asit dengesini yakından etkiler. Kişinin içinde bulunduğu olumsuz ruh hali tüm organlarını etkilediği gibi yeme içme alışkanlıklarını ve midedeki asit dengesini de bozar ve midede şişkinliğe, gaza neden olabilir. Dikkat edilmezse kalıcı bir sağlık sıkıntısına dönüşebilir. Hareketli ve sağlıklı bir yaşamsa sizi gaz sıkışmalarından uzak tutar. Egzersizlerle gaz sıkışması oluşmasının önüne geçilmesi mümkün.

Hareket ve Egzersiz

Gaz sıkışmasının vücuttan atılmasını kolaylaştıran en önemli yöntemlerden biri de egzersiz yapmak. Evde yapabileceğiniz küçük bir iki hareketle gaz sıkıntısından kurtulmak mümkün. İlk olarak yere düz bir şekilde sırt üstü yatın ve mekik çekin. Bu egzersiz vücudunuzdaki gazın dışarıya atılmasına yardımcı olacak. Yine aynı şekilde sırt üstü yere dümdüz yatıp bacaklarınızı kendinize doğru çekin. Bu pozisyonda durmak gazın dışarıya çıkmasını kolaylaştırır.

Sıcak Su Torbası

Gaz sıkışmasına iyi gelen son öneri ise en geleneksel yöntem olan sıcak kompres. Sıcak kompres için sıcak su torbasını bir havluya sarın ve ağrıyan bölgeye birkaç dakika uygulayın. Sıcak su torbası şişin inmesine, gazın verdiği sancının hafiflemesine neden olacak. Ancak olası yanıklardan korunmak için su torbasının delik olmadığından emin olun.