Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Doğru bir sindirimde gaz çıkarmak sindirimin sağlıklı çalıştığının göstergesi. Sağlıklı bir yetişkin insan günde ortalama 20’den fazla gaz çıkarır. Bu oran yaş gruplarına göre farklılık da gösterebilir. Gaz çıkarmanın temel nedeni solunum sırasında yutulan hava ve besinlerin sindirilmesi sırasında midede ve bağırsaklarda oluşan havanın dışarıya atılması gereksinimi. Çeşitli nedenlere bağlı olarak midemizde ve bağırsaklarımızdaki gazları vücut dışarıya atamayabilir. Bu durum şişkinliğe, sıkışmaya, ağrıya ve sancıya neden olur. Gaz sıkışmasının nefes darlığı ve kalpte çarpıntıya sebep olarak kişiyi huzursuz edebilir. Gaz sıkışmasının farklı pek çok nedeni var. Tekrarlayan gaz sıkışması rahatsızlığını uzman bir hekim önerisiyle tedavi etmek mümkün olduğu gibi arada olan gaz sıkışmalarına evde yapacağımız doğal yöntemlerle şifa bulmak mümkün. İşte gaz sıkışmasının nedenleri ve gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun yanıtları.
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusuna yanıt vermeden önce, gaz sıkışmasına yol açan faktörleri kısaca açıklamakta fayda var.
Gaz sıkışması uzman bir hekim önerisiyle verilen ilaçların düzenli kullanılmasıyla tedavi edilir. Yine gaz sıkışması tedavisinde tüketilen besinler ve yapılması gereken uygulamalar gaz sancısını hafifletir. Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun yanıtı ve şifa kaynağı besinlerde gizli.
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun en temel cevabı sindirime karışan fazla havanın azaltılması. Yiyecekleri yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmeliyiz. Yemek yerken konuşmamaya dikkat etmeliyiz. Gaz yapan yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınmalıyız.
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusuna verilecek ilk cevap lif bakımından zengin rezene çayı. Rezene içinde bulunan lifler sayesinde mide ve bağırsaklarda bulunan gazın dışarıya atılmasına yardımcı olacak.
Bağırsakta oluşan gaz sıkışmasının yarattığı ağrı ve sancıya çok küçük bir parça zencefil çiğnemek iyi gelir.
1 bardak suyun içine atılan bir tutam kimyon gaz sancısının kısa bir sürede hafiflemesini sağlar. Etkili bir yöntem olması için kimyonlu suyun 5 dakika demlenmesi gerekiyor.
1 bardak suyun içine bir çorba kaşığı doğal elma sirkesi katıp içildiğinde gazın vücuttan atılması hızlanır.
Gaz sıkışmasına ne iyi gelir sorusuna yanıt olarak sunulabilecek önerilerden biri de stres, yorgunluk ve gerginlikten uzak durmak. İnsanın psikolojisi midedeki asit dengesini yakından etkiler. Kişinin içinde bulunduğu olumsuz ruh hali tüm organlarını etkilediği gibi yeme içme alışkanlıklarını ve midedeki asit dengesini de bozar ve midede şişkinliğe, gaza neden olabilir. Dikkat edilmezse kalıcı bir sağlık sıkıntısına dönüşebilir. Hareketli ve sağlıklı bir yaşamsa sizi gaz sıkışmalarından uzak tutar. Egzersizlerle gaz sıkışması oluşmasının önüne geçilmesi mümkün.
Gaz sıkışmasının vücuttan atılmasını kolaylaştıran en önemli yöntemlerden biri de egzersiz yapmak. Evde yapabileceğiniz küçük bir iki hareketle gaz sıkıntısından kurtulmak mümkün. İlk olarak yere düz bir şekilde sırt üstü yatın ve mekik çekin. Bu egzersiz vücudunuzdaki gazın dışarıya atılmasına yardımcı olacak. Yine aynı şekilde sırt üstü yere dümdüz yatıp bacaklarınızı kendinize doğru çekin. Bu pozisyonda durmak gazın dışarıya çıkmasını kolaylaştırır.
Gaz sıkışmasına iyi gelen son öneri ise en geleneksel yöntem olan sıcak kompres. Sıcak kompres için sıcak su torbasını bir havluya sarın ve ağrıyan bölgeye birkaç dakika uygulayın. Sıcak su torbası şişin inmesine, gazın verdiği sancının hafiflemesine neden olacak. Ancak olası yanıklardan korunmak için su torbasının delik olmadığından emin olun.