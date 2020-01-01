Hz Muhammed’in kızı Fatma’nın diktiğine inanıldığı için Fatma Ana Eli denilen bu bitki Hristiyanlar için de kutsal olduğundan Meryem Ana Otu olarak da anılır. Erkeklerde sperm kalitesini ve hızını arttırır. Gebeliği kolaylaştırması için kullanıldığı gibi kolay, sancısız bir doğum gerçekleştirmek için de kullanılır.

Fatma Ana Eli Otu olarak da bilinen Meryem Ana Otu, hamile kalmaya çalışıp hüsrana uğrayan çiftler için şifa olacağına inanılan bit bitkidir. Başka rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen Meryem Ana Otu rahat bir doğum gerçekleştirmek için de kullanılır. Yumru şeklinde olan bu ot kuru bir kök görünümündedir. Sadece yağmurlu günlerde yapraklarını açar ve gövdesine su depoladıktan sonra yine kuru görünüme bürünür. Bir inanışa göre Hz. Muhammed’in kızı olan Fatma bu bitkiyi dikmiş o günden sonra da şifa deposu olarak kullanılmış. Fatma Ana Eli denilen bu ot Hristiyanlar için de kutsal olduğundan Meryem Ana Otu olarak anılmış. Gelin bu şifalı bitkinin faydalarına yakından bakalım.



Meryem Ana Otu’nun Faydaları

İnananlar için kendi kendini tohumlayabilen Meryem Ana Otu kadınların ovulasyon dönemini temsil eder. İçerisinde bulunan yüksek östrojen hormonu sayesinde hamileliğin oluşmasını kolaylaştırdığı biliniyor. Erkeklerin sperm miktarını ve kalitesini arttırır. Kan akışını hızlandırarak spermin yumurtalıklara hızlıca ulaşmasını sağlar. Ayrıca idrar kaçırma sorunlarına ve cilt hastalıklarına şifa verdiği söylenir. Gebeliğin oluşmasına yardım etmesinin yanı sıra rahim ağzını genişlettiğinden doğumun daha rahat ve sancısız geçmesine de yardım eder.

Meryem Ana Otu Gebelik İçin Nasıl Tüketilmeli?

Bir litrelik cam bir şişe veya sürahiye su doldurulur. İçerisine bir parça Meryem Ana Otu konulur. Bu su bir gece bekletildikten sonra sabah ve akşam olmak üzere ertesi gün iki kez içilir. Suyu içmeden önce otun suya koyu rengini verdiğinden emin olmak gerekir. Her gün taze olarak yeniden yapılarak tüketilmesi tavsiye edilir. Çocuk sahibi olmak çiftlerin birlikte içmesi gerektiğini belirtelim. Kadınların ovulasyon döneminden birkaç gün önce özellikle ilişkiye girmeden birkaç saat önce iki kez tüketmesi daha iyi olur. Yani kadınların regl olmadan birkaç gün önce tüketmesi önerilir.

Meryem Ana Otu Kolay Doğum İçin Nasıl Tüketilmeli?

Kolay doğum için kullanılacak olan Meryem Ana Otu doğumdan yarım saat önce suya konulup bekletilir. Suyun etkisiyle otun açmaya başlayınca yudum yudum içilmesi gerekir. Meryem Ana Otu suyun içinde açtıkça annenin doğum kanalının da rahat bir şekilde açıldığına inanılır. Ayrıca kan akışını düzenlediği için doğum esnasında daha az kanama olduğu söylenir. Unutmayın ki pek çok insan bu şekilde bebek sahibi olduğunu söylese de başarısız olanlar da yok değil. Bizce bu bitkiyi kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Bitki bile olsa bünyenize zarar verebileceğini unutmayın.

Meryem Ana Otu Yan Etkileri Neler?

Günde 2 bardaktan fazla içilmesi mide bulantılarına ve kusmaya neden olabilir. Tansiyonu düşürebilen bir etkisi olduğu için düşük tansiyonu olanların özellikle dikkatli kullanması gerekir. Taze olarak günlük hazırlanıp tüketilmesi çok önemli. Çok fazla bekletildikten sonra tüketilmesi mide yanmasına neden olur. Östrojen seviyesi düşük olan kadınların doktor kontrolünde kullanması tavsiye edilir.