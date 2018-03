Faydası saymakla bitmez maydanozun... Ufacık görünümünün altında insanlık için kocaman mucize mevcut. Kahvaltı sofralarınızda, salatalarınızda çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi maydanoz kürü yaparak da bedeninizi bu yemyeşil sağlık deposu nimetle buluşturabilirsiniz.

Maydanoz kürü yaparken öncelikle tükettiğimiz her şeyin doğal olmasına özen göstermeliyiz. Ancak yaşadığımız ortam, gün geçtikçe şehirleşen yapımız, yoğun iş hayatımızın gerekliliğinden hazır ürünlere olan talepler artıyor… Ve bunlar gibi birçok nedenden dolayı doğal olan her şeyden uzaklaşmaktayız. Tüm bu nedenler engel gibi görünse de isteyenler için olanak oluşturmak mümkün. Konumuzun ana kahramanı olan maydanoz için düşünürsek evimizin bahçesinde, balkonumuzda ufak bir alan oluşturarak oraya ekebiliriz. Öyle bir alanınız yoksa evimizde herhangi bir çiçek saksısında bile yetiştirebiliriz. Doğala ulaşmak için imkanlar üretmek kendi elimizde. Eğer buna da müsait değilseniz markette, pazarlarda ufak yapraklı, sapları diğerlerine göre nispeten daha ince olan maydanozları alabilirsiniz. Yüzde 100 doğallığından emin olamasak da en azından doğallık göstergeleri bunlar. Vücudumuzda gerekli etkiyi göstermeleri için ana unsur doğallık. Maydanoz kürü yapımı için de bu unsur tabii ki geçerli.



Maydonoz kürü nedir?

Öncelikle zaman zaman televizyonlardan, internet arama motorlarından duyduğumuz kür ibaresini irdeleyelim. Kür; genel olarak tedavi yöntemi, şifa gibi anlamları içermektedir. Maydonoz kürü de maydanoz ile tedavi, iyileştirme gibi anlamları barındırmaktadır.



Maydonoz kürü nasıl yapılır?

Maydonoz kürü, aynı zamanda cumhurbaşkanı başdanışmanı olan Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU'nun kilo verme ve karaciğer yağlanmalarından kurtulmak için önerdiği bir yöntemdir. Öncelikle faydasını etkin olarak görebilmemiz için doğal maydanoz olmasının yanı sıra sabah uyandığımızda aç karnına yapılması tavsiye edilir. Bir bardak su, bir limonun suyu ve yaklaşık 14-15 dal maydanozu karıştırıcıdan geçirip yeşil bir su elde ediyoruz. Maydanoz kürü kahvaltı yapılmadan önce içilmeli. Yaklaşık 15 dk sonra da kahvaltımızı yapabiliriz. Tabii ki bu kürün de bir uygulama süresi bulunmaktadır. Saraçoğlu tarafından, on beş gün yapılması tavsiye ediliyor, eğer karaciğer yağlanması var ise beş gün ara verilip; tekrar 15 gün uygulanması öneriliyor. İki on beş günlük zaman diliminin ardından altı ay ara verilmesi gerektiği belirtiliyor. Yapımı ve uygulaması bu kadar kolay olan maydanoz kürü tam bir şifa deposu. Sağlıklı olmak için doğamızda bulunan bu nimetlerden faydalanmak bizim için çok iyi bir fırsat.







Maydanoz kürü faydaları ve zararları nelerdir?

Bir iyileştirme, tedavi yöntemi olduğuna göre maydanoz kürü nelere iyi gelir peki? Maydanoz kürü başlı başına yağlarımızdan arınmamız için çok faydalı. Bunun yanı sıra maydanoz vücuttan su atımını hızlandırdığı için özellikle hanımlarda oluşan ödem probleminin devasıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttan fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Bu sebeple hamile ve emziren annelere aşırı tüketimi tavsiye edilmez. Maydanozun muazzam bir C vitamini kaynağı olduğu ise çoğu kişi tarafından bilinmez. Kış aylarından portakal, greyfurt, mandalina gibi maydanozu da bol bol tüketmek soğuk algınlığından korunmak için de bire birdir. Gençleştirici özelliği, cilt güzelliği, yüksek tansiyonu önlemesi, karaciğer yağlanması, vücuda dinçlik getirmesi gibi birçok faydası vardır. Maydanoz kürü sivilce tedavisinde de etkilidir. Ancak her şeyde olduğu gibi bu kürün de fazla tüketimi zararlı olabilir. Özellikle gebeler için fazla tüketim düşüklere neden olabilir. Fazla miktarda tüketimi idrar söktürücü olan bu kürün, ödem oluşturmasına neden de olabilir. Maydanoz kürü böbrek hastaları için de zararlıdır. Yazının ilk bölümünde de bahsettiğimiz gibi mucize olan bu kür eğer hormonlu maydanozlarla yapılırsa yine vücuda zarar verecektir ve kürün olumlu etkisini kaybetmesine neden olacaktır.



Maydanoz kürü ile zayıflama gerçekleşir mi?

Yağ yakıcı özelliğinden dolayı maydanoz kürü zayıflamaya yardımcıdır. Ancak zayıflama konusunda bu kür ile birlikte bir uzmandan yardım almak daha etkili olacaktır.



Maydanoz suyu nasıl kaynatılmalı?

Yaklaşık yarım demet taze maydanozu saplarını da kullanarak yıkayıp, çaydanlığa koyabiliriz. Üzerine 2 su bardağı suyu ocağa koyup kaynamasını bekliyoruz. Ortalama iki-üç dakika kaynadıktan sonra kapağını kapatıp on dakika demlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra isteğimize göre sıcak veya oda sıcaklığında içebiliriz. Maydanoz suyu adet söktürücü özelliği ile bilinmektedir.



Maydanoz suyu günde kaç bardak içilmelidir?

Günde bir bardak içilmesi yeterlidir. On beş günden fazla içilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.