Genetik özellikler, hareketsizlik, hormonal değişiklikler, regl, beslenme alışkanlıkları gibi faktörler vücutta ödemi artırarak sizi mutsuz edebilir. Şişen karnınızı giysilerin arkasına nasıl saklayacağınızı bilemediğiniz zamanlar için önerilerimiz var.
Tuz tüketimini azaltın.
Yağlı gıdalar tüketmeyin.
Hareketlenin. Yürüyüş yapın, ter atın.
Uyku düzeninize dikkat edin.
Gereksiz yere ilaç tüketmeyin.
Bol bol su için.
Günde 2 fincan yeşil çay tüketin.
Alkol kullanmayın.
Meyvelerin suyunu sıkmak yerine posasını tüketin.
Akşamları rezene çayı için.
Stresten uzak durmaya çalışın.
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