Çin tıbbının önde gelen bitkilerinden olan reishi mantarı ülkemizde de son dönemde bir hayli popülerleşti. Peki neden? Gelin popülerliğin kaynağına inelim…

Yiyecek olarak tüketilmeyen bu bitkinin özlerinin, 200 civarında aktif bileşen içermesi ve 2000’den fazla hastalığa şifa olduğunun iddia edilmesi, reishi çılgınlığının ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bunca hastalığa şifa olduğu söylenen bu bitki nedir, nerede yetişir, nasıl üretilir, faydaları konusunda söylenenler doğru mu, faydalarının yanı sıra zararlı yönleri de olabilir mi gibi merak konusu olan hususlara göz atalım…



Reishi mantarı nedir?

Latincede adı Ganoderma Lucidum, Çincede Ling Zhi (hayalet bitki) olan ve ölümsüzlük bitkisi olarak da tanınan reishi mantarı, 4000 yılı aşkın bir süreden beri geleneksel Çin tıbbının kullandığı ürünler arasında yer alan geniş, odunsu ve dayanıklı bir mantar türüdür. Yüzde 90’ı su olan diğer mantarların aksine reishi mantarı yüzde 75 oranda su içeriyor. Reishi mantarına ölümsüzlük bitkisi denmesinin arkasında uzun ve sağlıklı bir yaşamı desteklemesi, beden ve zihni sağlamlaştırması yatıyor. Reishi mantarı aslında tek bir mantar türünü ifade etmiyor. Bu isim altında 6 mantar türü bulunuyor. Ancak bunların en yaygın olanı kırmızı reishi olarak bilinen çeşidi.



Reishi mantarı üretimi nasıl yapılır?

Sağlık sebepleri ile talebi artan ve buna bağlı olarak da üretimi yaygınlaşan reishi mantarı iki farklı teknikle yetiştirilebiliyor. Yetiştirme yöntemi olarak kütük ya da talaş kullanılabiliyor. Kütük yönteminde 15 cm uzunluk ve çapa sahip kütüklere derinliği 5 cm, genişliği 2 cm olan delikler açıldıktan sonra deliklere yerleştirilen misellerin üzeri balmumu kullanılarak kapatılıyor ve nem oranı yüzde 70, sıcaklığı 25 °C olan ortamda kütükler misellerin sarması için 6 ay bekletiliyor. Daha sonra organik madde bakımından zenginleştirilmiş toprağa gömülen kütükler yüzde 70 ile 90 arasında nem ve 25-30 °C sıcaklığın bulunduğu ortamda doğrudan güneş ışığı almayacak ve hava alacak şekilde hasat zamanına kadar muhafaza ediliyor. Ülkemizde bu yöntemin uygun olduğunu söylemekse pek mümkün değil. Talaş yönteminde ise meşe, gürgen ve kayın gibi sert ağaçların talaşlarından yararlanılıyor. 1-2 kg olarak doldurulan ısıya dayanıklı torbaların ağzı kapatıldıktan sonra 1,5 saat 121°C’de sterilize ediliyor. Misel ekiminin yapılması için ise torbaların sıcaklığının 20-25 °C’ye düşmesi gerekiyor. Ortamın aydınlatılması ve havalandırılması bu yöntemde de belirli kurallar dahilinde yapılıyor.



Reishi mantarı faydaları nelerdir?

Reishi mantarı tadının odunsu ve acı olması dolayısıyla mutfakta kullanılamıyor. Bu üründen daha çok tıbbi amaçlarla ve besin takviyesi şeklinde yararlanılıyor. Piyasada bu bitkinin toz, kapsül ve sıvı formlarını bulabilirsiniz. Birçok faydası bulunmakla birlikte reishi mantarı en fazla kanı temizlemesi, değerlerini düzenlemesi ve hücreleri yenilemesi ile biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu bitki antioksidan özelliğe sahip. Antikanserojen özelliği ile reishi mantarı akciğer kanseri ile mücadelede de kullanılıyor. Ağrı kesici özelliğe de sahip olan bu bitki aynı zamanda kolesterolü dengeleme, kalbi ve savunma sistemini güçlendirme, bakterilere karşı koruma, insülini dengeleme ve iltihapları giderme özelliğine sahip. Reishi mantarı adet düzensizliği için de kullanılan bir bitki. Ayrıca cilt problemlerinizi ortadan kaldırmak ya da astım ve bronşit gibi sorunlara karşı korunmak için de bu üründen faydalanabilirsiniz.



Reishi mantarı zararları nelerdir?

Reishi mantarı sağlık sebepleri ile farklı formlarda yaygın olarak tüketilen bir bitki olmakla birlikte uzun süreli kullanımlar sakıncaları olabileceği için önerilmiyor. 3-6 aydan daha uzun süren kullanımlarda alerjik reaksiyonlar olarak ağız, burun ve boğazda döküntü ve kaşıntılar görülebiliyor. Reishi mantarının yol açabileceği olumsuz reaksiyonlar arasında baş dönmesi, mide sorunları, burun kanaması, baş ağrısı ve kanlı dışkı da olabiliyor. Bazı kişilerin ise kesinlikle reishi mantarını kullanmaması gerekiyor. Bu kişilerin başında hipertansiyon ilacı kullanan bireyler ile trombosit sayısı düşük olanlar geliyor. Ayrıca hamile ve emziren bireylerde de bu bitkiyi kullanmak riskli durumlara yol açabileceği için tavsiye edilmiyor.



Reishi mantarı nerede yetişir?

Bu değerli bitki geçmişte oldukça az miktarda doğada bulunabiliyordu. Bu nedenle ulaşmak pahalı olması dolayısıyla çok kolay değildi. Bununla birlikte doğal ekim metotları ile çoğaltılan ürünler sayesinde reishi mantarını bulmak artık eskisi kadar zor ve pahalı değil. Bitkinin doğal olarak yetiştiği ortam ise, yaban ormanları içerisinde yer alan canlı ağaçların üzeri veya az ışık alan yoğun neme sahip ormanlardaki çürümek üzere olan kütükler.