Ebru Şallı'dan selülite iyi gelen doğal reçete!

Selülitler her kadının kabusu! Hele de yaz mevsimi yaklaşırken, tüm kadınları bir telaş sarıyor. Tüm kış pantolonların çorapların içine gizlenen selülitler, deniz sezonunun açılmasıyla gün ışığına çıkıyor! Peki onlardan kurtulmak için neler yapabiliriz? İşte Ebru Şallı'dan selülitler için doğal reçete!• 1 yemek kaşığı biberiye yağı• 1 yemek kaşığı limon yağı• 1 yemek kaşığı defne yağıYağları karıştırıp selülitli bölgelere yumuşak hareketlerle masaj yaparak sürün. Bir saat bekletip ardından ılık suyla yıkayın.