Siyah noktalarınızdan kurtulup derinlemesine bir temizlik sağlamak için evde bu maskeyi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 limon

1 kase yoğurt



Hazırlanışı:

Bir limonun suyunu güzelce sıkın. Daha sonra bunu bir kase yoğurda dökerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüzde gözleriniz hariç her yere güzelce yayın. Limondaki asit gözlerinizi yakacağı için, gözlerinize değdirmemeye çalışın. 15 dakika kadar sonra kuruyarak gerildiğini göreceksiniz. Ilık bir suyla maskeyi bol suyla yıkayarak çıkartın. Haftada bir kere uygulayabileceğiniz bu maskeyle siyah noktalarınızdan kurtulup ve derin bir temizlik sağlayabilirsiniz.

