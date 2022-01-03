Doğal ve kalıcı köpük allıklar

Hazırlayan: Damla Durak

Allıklar için makyajın olmazsa olmazı desek, abartmış olmayız. Çoğu zaman daha iyi ve sağlıklı görünmek için bir maskara sürmek ve yanakları pembe allıkla renklendirmek yeter. Bu vazgeçilmez kozmetik güç toz ve sıvı gibi farklı varyasyonlarla karşımıza çıkıyor. Basit bir mantıkla toz formluları daha yağlı ciltlere, sıvı formları kuru ciltlere önerebiliriz. Her cilt tipiyle uyum sağlayacak, cildi anında ısıtacak, üstelik kalıcı da olacak bir allık yok mu diyecek olursanız; yapmanız gereken köpük formda ve çok daha kremsi olanları denemek. Oldukça hafif yapıda olmalarına rağmen köpük allıklar pigmentasyon anlamında oldukça zengindir ve kalıcıdır; allığınızı doğru şekilde uyguladığınız takdirde gün içinde yenileme ihtiyacı hissetmeyeceğinizi garanti edebiliriz.

NASIL UYGULAMALIYIZ?

Tuvalinizi, yani ten makyajınızı tamamladıktan sonra bir süre bekleyin ve makyajın cildinize iyice oturduğundan emin olun. Aksi halde allığınızı uygularken fondöteninizi yerinden oynatabilirsiniz. Allıkları genellikle tombul fırçalarla uygulamaya alışığız ancak bu sefer ihtiyacımız olan küt uçlu bir fırça. Fırçanıza az miktarda ürün alıp elmacık kemiğinizin tam üzerine oturtun ve nazikçe dağıtmaya başlayın. Bir anda çok fazla ürün alırsanız köpük allıklar yoğun ürünler olduğu için yanaklarınız istediğinizden çok daha fazla kızarır. O nedenle uygulamayı kademeli şekilde artırarak yapabilirsiniz. Bu tip ürünlerin bir diğer avantajı ise parmakla uygulama kolaylığı sağlaması. Fırçayla uygulama yapmak istemezseniz parmaklarınızla da rahatça dağıtıp rengi yüzünüze oturtabilirsiniz.

YANAKLARINIZDA HAFİF VE PARLAKLIK ETKİSİ YARATACAK 4 ALLIK

1. SHISEIDO MINIMALIST WHIPPED POWDER BLUSH 390 TL

2. NARS AIR MATTE SHEER CREAM BLUSH 320 TL

3. NYX SWEET CHEEKS SOFT CHEEK TINT 109.99 TL

4. SEPHORA COLLECTION FLUSHED BLUSH 79.90 TL