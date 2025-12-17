Doğru göz kremi seçmenin 5 püf noktası

1. Temel Sorununuzu Belirleyin

Göz kremi almadan önce kendinize şu soruyu sorun: "En çok neden şikayetçiyim?" Çünkü her içerik farklı bir soruna odaklanır.

Morluklar ve Halkalar: K vitamini, C vitamini veya kafein içeren ürünleri tercih edin.

İnce Çizgiler ve Kırışıklıklar: Retinol, peptitler ve kolajen tetikleyici içeriklere yönelin.

Şişlikler (Göz Torbaları): Kafein ve ferahlatıcı etkisi olan metal aplikatörlü ürünler ödem atmanıza yardımcı olur.

Nemsizlik: Hyaluronik asit ve seramidler en iyi dostunuzdur.