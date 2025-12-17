Doğru göz kremi seçmenin 5 püf noktası

Göz çevresi, yüzümüzün en hassas ve ince deri yapısına sahip bölgesidir. Yorgunluk, yaşlanma belirtileri ve nemsizlik ilk olarak burada kendini gösterir. Ancak her göz kremi her soruna çözüm olmaz. Peki, doğru göz kremi nasıl seçilir?

1. Temel Sorununuzu Belirleyin

Göz kremi almadan önce kendinize şu soruyu sorun: "En çok neden şikayetçiyim?" Çünkü her içerik farklı bir soruna odaklanır.

Morluklar ve Halkalar: K vitamini, C vitamini veya kafein içeren ürünleri tercih edin.
İnce Çizgiler ve Kırışıklıklar: Retinol, peptitler ve kolajen tetikleyici içeriklere yönelin.
Şişlikler (Göz Torbaları): Kafein ve ferahlatıcı etkisi olan metal aplikatörlü ürünler ödem atmanıza yardımcı olur.
Nemsizlik: Hyaluronik asit ve seramidler en iyi dostunuzdur.

2. Cilt Tipinizi Göz Ardı Etmeyin

Yüzünüz yağlı olsa bile göz çevreniz kuru olabilir. Ancak milia (küçük beyaz yağ bezeleri) oluşumuna meyilli bir cildiniz varsa, çok ağır ve yağ bazlı kremlerden kaçınmalısınız.

Kuru Ciltler: Yoğun kıvamlı, "balm" formundaki zengin kremler.
Yağlı/Karma Ciltler: Hafif dokulu, su bazlı "gel-cream" (jel-krem) formülleri.

3. Gündüz ve Gece Ayrımına Dikkat Edin

Göz çevresi bakımında zamanlama her şeydir.

Gündüz: Güneşin etkilerine karşı antioksidan (C vitamini gibi) içeren ve mutlaka güneş koruma faktörü (SPF) barındıran veya üzerine güneş kremi sürülebilen hafif yapılı kremler seçilmelidir.
Gece: Cilt kendini gece yeniler. Retinol gibi güneşle etkileşime girmemesi gereken daha yoğun ve onarıcı içerikleri gece rutininize saklayın.