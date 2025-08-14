Dua Lipa jel görünümlü 'zengin kız tırnakları'nın simgesi oldu

Dua Lipa, son iki ayın büyük bir kısmını Akdeniz'de güneşlenerek ve bu sırada birbirinden göz alıcı tırnak görünümleriyle geçirdi.

TEN RENGİ OJEYLE LÜKS GÖRÜNÜM

Yazın başında moda dünyasının puantiye trendini Fransız manikürüne ekleyerek takip eden şarkıcı, kısa bir süre sonra da Fransız uçlarına 3 boyutlu altın detaylar ekleyerek tırnaklarına yeni bir hava katmıştı. Ancak bu hafta, karmaşık tasarımlara ara veren Lipa, süper doğal bir görünümü tercih etti ve ten rengi bir ojeyle bile lüksün özünü yansıtmasına hayran kaldım.

TIRNAKLARDA BADEM TÖRPÜ VE NUDE TON

Yakında 30 yaşına girecek olan şarkıcı, 12 Ağustos'ta yakın arkadaşları ve ailesiyle düzenlediği erken doğum günü kutlamasının ardından Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaştı. Plaj manzaralı fonu göz alıcıydı ancak en dikkat çeken tırnaklarıydı. Tırnakları, çok basit bir nude pembe renge boyanmış ve orta uzunlukta badem şeklinde törpülenmişti.

ZENGİN KIZ MANİKÜRÜ

Yaz genellikle cesur oje renkleri ve tasarımlarının mevsimi olsa da son zamanlarda nude oje görünümleri de revaçta. Bunun nedeni muhtemelen minimal olmaları, her şeye uymaları ve genel görünümünüze sessiz ve lüks bir hava katabilmeleri. Lipa'nın tırnakları, Jennifer Lopez'in uzun süredir birlikte çalıştığı manikürcüsü Tom Bachik ile birlikte bu ismi taktıktan sonra yakın zamanda kullandığı "zengin kız" manikürüne benziyor .