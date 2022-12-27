Dudak dolgusu işleminde nelere dikkat edilmeli?

Öztürk, "Dudaklarınıza ve ağzınızın çevresine enjekte edilebilecek birçok dermal dolgu maddesi vardır ama günümüzde en çok kullanılan dolgu maddeleri hyalüronik asit benzeri maddeler içeren ürünlerdir. Hyalüronik asit vücutta bulunan doğal bir maddedir. Dudaklarınızın hacmini artırmayı hedefler. Bir zamanlar en yaygın dermal dolgu maddesi olan kollajen, günümüzde daha az kullanılmaktadır. Yağ enjeksiyonları ve implantlar dudak dolgunlaştırmanın diğer yöntemleridir. Ancak sonuçlar değişken ve yan etki riski daha yüksek olduğu için günümüzde pek kullanılmazlar" diyor.

Hyalüronik asit dolguların kullanım alanları nelerdir?

Şekil,

Yapı,

Dolgunluk.





Öztürk, Hyalüronik asit dolguda enjekte edilen madde miktarının kontrol edilebildiğini böylece ne kadar dudak hacmi oluşturulacağını daha kontrol altında olacağını söylüyor.

İşlem sırasında sizi neler bekliyor?

Peki, işlem nasıl yapılıyor? Enjekte edilebilir dudak büyütme teknikleri nasıl gerçekleştiriliyor? Öztürk, "Enjeksiyonlardan önce, rahatsızlığı azaltmak için topikal veya lokal uyuşturma maddesi uygulanabilir. Bazen dudakları tamamen uyuşturmak için tedaviden önce sinir bloğu enjeksiyonları yapılabilir. Bu, ağzınızı uyuşturmak için diş hekiminde yaptırdığınız anestezi enjeksiyonlarına benzer bir durumdur. Enjeksiyonlardan önce dudaklara buz tutmak da bölgeyi uyuşturmaya yardımcı olur ve potansiyel olarak morarma ve şişmeyi engellemeye yardımcı olur. Enjekte edilecek alanlar dikkatlice işaretlendikten sonra çok ince iğneler kullanılarak madde dudaklarınıza enjekte edilir" diyor.