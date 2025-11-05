Dünyaca ünlü 5 yıldız 2025'in trendi saç kesimlerini böyle taşıdı
Kırmızı halılar, moda haftaları ve galalar... 2025 yılının son aylarını adeta bir "saç dönüşüm sezonu" olarak adlandırabiliriz. Ünlü isimler, radikal kesimler ve çarpıcı renklerle kış trendlerinin sınırlarını yeniden belirliyor. Özellikle net hatlı boblar, koyu ve zengin tonlar ile eforsuz görünen kesimler bu sezonun en çok konuşulanları arasında...
Ünlü isimler, geleneksel kesimleri modern yorumlarla birleştirerek ve alışılmadık renk seçenekleriyle kış trendlerine yeni bir soluk getirdi. 2025'in trendi olan tüm saç kesimleri ve renkleri bu 5 yıldızda vücut buldu...
Sydney Sweeney, beline kadar uzanan saçlarını kestirip; çene hizasında, buz tonlarında platin bir bob modele geçiş yaptı.
Emma Stone, Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı Louis Vuitton 2026 İlkbahar/Yaz defilesinde yeni bob kesimiyle moda dünyasına dönüş yaptı.
Mikey Madison, uzun siyah saçlarını kestirerek orta boy, doğal dalgalı bir modele geçti.