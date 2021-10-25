“Estetik operasyon bir başlangıçtır”

İngiltere’de baş, boyun ve meme cerrahisi konularında, Amerika’da yüz cerrahisi ve kraniomaksillofasiyal cerrahi konularında çalışmalarda bulunan, kepçe kulak onarımı için geliştirdiği ‘Cihandide Tekniği’ ile dünya tıp literatürüne giren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide ile estetik ve güzellikle ilgili merak edilenler üzerine konuştuk.

Güzellik, gençlik konusunda estetik operasyon hangi çizgiden sonra başlar? Bu konuda gıda takviyeleri ile nereye kadar idare edilebilir?



Kollajen gibi yaşla veya sağlık sebepleriyle vücudumuzda üretimi azalan bazı yapı taşlarını gıda takviyeleri ile alabiliriz. Önleyici ve bir noktaya kadar sorun giderici çözümler elde edersiniz. Ancak bununla giderilemeyecek bir cilt fazlalığı ve sarkıklığı mevcutsa tercihinize bağlı olarak estetik operasyon gerekebilir. Saçınızın parlaklığı ve yoğunluğu için saç kollajeni kullanmanızı öneririm. Ancak saçınızın seyreklik seviyesi ve dökülme miktarına göre saç ekimi gerekebilir. Bununla birlikte gıda takviyesini estetik operasyonla birleştirebileceğiniz yerler de var. Saç ekimi öncesinde ve sonrasında saç kollajeni kullanıldığında hem alınacak saç köklerinin güçlenmesini hem de ekim yerinin hızlı ve kolay iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Estetik operasyon kesin bir çözüm mü?



Sağlık açısından yapılması gereken cerrahi müdahalenin dışında gençlik, güzellik amacıyla gerçekleştirilen estetik operasyonlar arzu edilen sonuca ulaştırır. Ancak aslında bu bir başlangıçtır. Doğru beslenme, doğru hareket, doğru düşünce, bedensel, ruhsal, zihinsel açıdan dengeli olmak üzere doğru yaşam tarzı oluşturmak için bir başlangıçtır. Eğer yağlı yemekten kurtulunmuyorsa, alkol ve sigara alışkanlığından vazgeçilmiyorsa, uyku düzeni bozukluğu, stres ortadan kaldırılmıyorsa ve zihin, ruh açlığı sürüyorsa gerçekleştirilecek estetik operasyonların bir kısmı etkisini yitirecektir.

Estetikte çoğumuzun doğru bildiği yanlışlar neler?



Şehir efsanesi haline gelen botoks uygulaması için herkeste bir fobi oluşmuş durumda. Oysa doğru dozda doğru yerlere uygulanan botoks ile mimikleri koruyarak cilt kırışıklıklarından kurtulmuş, doğal ve genç bir ifade elde etmek mümkün. Diğer bir konu da estetik cerrahi sonrasında elde ettiğimiz sonuçların ömürlük zannedilmesi. Yapılan meme dikleştirme veya yüz germe tabii ki bir süre sonra aşağı iniyor. Genelde bu tür cerrahi operasyonlar 8-10 yıl şeklini korur.

Kollajen gıda takviyelerinin pek çok formu var. Saç ve cilt için öneriniz nedir?



İnsan anatomisine en uygun ve vücudumuzdaki kollajenin aminoasit dizilimine en benzer kollajen, hidrolize sığır kollajenidir. Seçim yaparken şunlara dikkat edilmeli: Tip 1 ve tip 3 hidrolize sığır kollajeni içermeli. Etkinlik ve güvenirliği klinik ve bilimsel olarak kanıtlanmış 2.0 kD büyüklüğünde kollajen peptitleri içermeli. Sertifikalı içeriğe sahip olmalı, sağlıklı bir ambalaj içinde sunulmalı. Tabii ki üretici firmanın uluslararası yetki ve güvenilirliğinin olması da önemli konuların arasında geliyor. Sığır kollajeninin etkin kullanım dozu 5 bin mg’dır. Miligram olarak daha fazla kollajen içermesi içildiğinde daha fazla fayda sağlayacağı anlamına gelmiyor. Güvenilir markanın farklı ihtiyaçlarınıza uygun farklı formüllere sahip bir ürün yelpazesi olması da bu noktada tabii ki önem arz ediyor. Artık çok yönlü kullanım ve etkinliğe sahip probiyotikli, detoks içerikli yeni nesil kollajen gıda takviyeleri de mevcut.

Tıp literatüründe sizin isminizle anılan bir kepçe kulak ameliyatı tekniği var. Pandemi döneminde maske kullanımı, kulakların kepçeleşmesini tetikler mi?



Bu konudaki önerim, çok uygun fiyata satılan, boyna yerleştirilen, iki taraflı maske ipinin geçtiği aparatlar. Bu aparatların kullanımı, hem kulak arkasında sürtünmeyle oluşan deri lezyonlarını hem de sürekli baskı halinde öne doğru kepçeleşme eğilimini engelleyecektir. Bu aparatların veya bağcıklı maskelerin kullanılmasını kesinlikle öneriyorum.

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI

OP. DR. ERCAN CİHANDİDE