5 iyi isimden yeni güzellik trendi

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Moda ve güzellik dünyasının yeniliklerini takip etme adına çevrenizdekilerle tatlı bir yarışa mı girdiniz? Eğer yanıtınız ‘Evet’se alanında söz sahibi beş uzmanın en yeni beş trend hakkındaki görüşüne kulak verin.

AZ IŞILTISINI DİŞLERİNİZE YANSITIN

Kişiye özel gülüş tasarımı son günlerin en ses getiren güzellik trendlerinden biri; özellikle düğünden önce Kraliçe İkinci Elizabeth’in direktifleri doğrultusunda yapıldığı kulislerde konuşulan gülüş estetiğiyle adından söz ettiren Cambridge Düşesi Kate Middleton’dan sonra…



Kişiye özel gülüş tasarımıyla yaz aylarında ayrıcalıklı bir gülüşe sahip olmak mümkün, tabii bunun için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak da oldukça gerekli, çünkü bilgisayar ortamında tasarlanan dişler, kişilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, kişiye özel seçenekler sunmasıyla farklılaşıyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, “Kişiye özel gülüş tasarımı, bilgisayar ortamında son teknolojiden faydalanarak, kişilerin estetik kusurlarının bir analizinin yapılmasını sağlıyor ve modeller oluşturuluyor” diyor. Bu yöntem sayesinde, kişiler özgüven de kazanıyor.



NASIL YAPILIYOR?

Diş hekimi tarafından öncelikli olarak kişinin hem komple yüzünün hem de lokal olarak dişlerinin çeşitli açılardan dijital fotoğrafları çekiliyor. Çekilen fotoğraflar ile daha sonra bu amaç için özel olarak hazırlanan bir program yardımıyla, kişinin hayal ettiği görünüm üzerinde çalışılıyor. Kışlaoğlu’na göre bu yöntemin diğerleriyle karşılaştırıldığında en büyük avantajı, kişiye üzerinde düşünmesi için çeşitli alternatifler sunması.



CAD-CAM (Computer Aided Design-Computer Aided Manufactoring) uygulaması, dişlerin bilgisayar destekli dizayn edilmesine imkan veriyor. Dişlerinin görünüşünden ve gülüşünden memnuniyetsizlik duyanlar, bu ileri teknoloji porselen sistemleri ile kendilerine özel, istedikleri doğal dişlere ve gülüşe sahip olabiliyor. “CAD-CAM destekli gülüş tasarımında, kişiden alınan ölçüden bir model elde ediliyor. Bu modelin optik ölçüsü alınarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Daha sonra dişlerin dizaynı diş hekimi tarafından bilgisayar ortamında yapılıyor ve dişler bilgisayarlı freze tekniği ile özel hazırlanmış porselen bloklardan oluşturuluyor” diyen Kışlaoğlu, bu sistemde kullanılan porselenin alt yapısında kristal veya zirkonyum tercih edildiğini, böylece mükemmel bir görünüm ve doğallık yakalandığını vurguluyor. Gülüş tasarımında, dişlere plastik bir dolgu maddesi uygulanarak dişlerin yeniden yapılandırıldığını ifade eden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, bu geri çıkarılabilir madde ile bir ya da iki gün geçirerek; aile, arkadaş gibi yakınların fikirlerinin alınarak, kişinin son kararı verebileceğini de sözlerine ekliyor.



