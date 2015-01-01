35 yaşın üzerindeyseniz, cildinizde orta-ileri seviyede kırışıklık, katlantı ya da çöküntü varsa ve yüzünüze yeniden hacim kazandırmak istiyorsanız, 'akıllı dolgu' ile tanışın.





Yeni nesil bir kolajen dolgu yöntemi olan 'akıllı dolgu' ile daha genç bir cilt mümkün... Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Özel Batıkent Medicalpark Hastanesi, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç, akıllı dolgu ile ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtladı.'Akıllı dolgu', uygulandığında hedeflediği bölgeye kendisi yerleşen, yerleştikten sonra hacim verme etkisini kendisi sağlayan yani bir bakıma hafızalı, yerleştikten sonra kalıcılık ömrünü kendisi belirleyen, bu ömrün sonunda da vücuda hasar vermeden kendiliğinden uzaklaşan özelliğiyle ‘akıllı dolgu’ adını almış, cilt gençleştirmede devrim niteliğinde bir uygulama...Akıllı dolgu, yeni nesil kolajen uyarıcılarından bir tanesi. Esasen cilt gençleştirme ile ilgili ürünler her geçen gün artıyor. Akıllı dolgu bazı özellikleri ile bu alanda biraz daha öne çıkıyor. Akıllı dolgunun cildi tedavi etme özelliği bulunuyor. Cildi hızlı bir şekilde tedavi ederken bio-uyarım özelliği sayesinde cilde hacim de kazandırıyor. Antialerjik yapısı ve vücuttan kendiliğinden atılma özelliği sayesinde hastalarımızda güvenle kullanabiliyoruz. En önemli ayırt edici özelliklerinden biri de diğer dolgulara oranla kalıcılık süresinin fazla olması. 4 yıla kadar kalıcılık sağlayabiliyor. 1-2-3-4 yıllık seçenekleri bulunuyor. Akıllı dolgunun önemli bir diğer özelliği ise kolay kıvamı nedeniyle rakiplerine göre çok daha kolay enjekte edilebilmesi.Akıllı dolgu 2 fazlı etki ediyor. İlk ve hızlı fazında akıllı moleküller hedef dokuya yerleşerek hızlı etki sağlıyor. Daha sonra diğer esas moleküller, derinden etki göstererek hacim verme etkisini sağlıyor. "Akıllı dolgu" uygulamalarından hemen sonra yüzde bulunan çizgi ve kırışıklıklarda düzelme görüyoruz. Kolajen uyarımı yaparak ciltte hacim kazanılmasını sağlıyor.Akıllı dolgu, yüzdeki orta ve aşırı kırışıklık ve kıvrımların düzeltilmesi ile yüz şekillendirme ve ellerin gençleştirilmesi için kullanılıyor.Otoimmün hastalık, hamilelik, kortizonlu ilaç kullanımı, kontrolsüz diabet, metabolik sendrom, enfeksiyon durumlarında hastaya yapılması sakıncalıdır. Bunun yanı sıra uygulamayı yapacak hekimlerin akıllarında tutması gereken başka önemli bir konu da akıllı dolgu ile göz çevresi, kaş arası ve dudak uygulaması yapılmasının sakıncalı olduğudur.Akıllı dolgunun hedef kitlesi, 35 yaş üzeri hastalardır. Cildinde orta-ileri kırışıklığı, katlantısı, çöküntüsü olan ve yüzüne yeniden hacim kazandırmak isteyen hastalar için idealdir.