Cerrahisiz de güzel bir buruna sahip olabilirsiniz...





Daha hoş görünen bir buruna sahip olmak, tıptaki yeni gelişmeler sayesinde kolaylaşıyor. Ameliyatsız, neştersiz burun dolguları yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, burun estetiğindeki cerrahi dışı yenilikleri anlatıyor.Mamak, burnunun görüntüsünden memnun olmayan fakat ameliyattan çekinenler için yeni uygulamaları ve dolgu yöntemlerini anlattı.Estetik müdahaleler ve genellikle yüz gençleştirme işlemlerinde kullanılan dolguların burun için de kullanılmaya başlanmasıyla, hem kolay hem de geri dönüşü olan bir yöntem olarak “ameliyatsız burun estetiği”ne talep artıyor. Cerrahisiz, doğal görünümlü bir buruna sahip olmak isteyenler dolgu işlemlerini tercih ediyor. Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, kişilerin bu yöntemle, işlemin hemen ardından günlük hayatına devam edebildiğini söylüyor.Cerrahi müdahale olmayan dolgu ve botoksun her buruna uygulanamayacağını belirten Mamak dolgu işlemlerinin 8 ile 12 ay süreyle kalıcı olduğunu söylüyor. Dolgu ve botoks dışında özel askılama ipleriyle yapılan işlemle, burun eğrilikleri giderilebiliyor, ucu kaldırılıyor ve burun asimetrileri düzenlenebiliyor. Cerrahi operasyonla burun ameliyat geçirmiş kişilerde oluşabilen burun üzerinde çökme, düzensizlik, eğiklik ve burun ucu düşmesi gibi memnuniyetsizlik yaratan durumlarda dolgu uygulamaları imdada koşuyor. 10-15 sene önce yapılan burun ameliyatlarında zamanın trendleri dolayısıyla fazla törpülenen kemiği, daha doğal bir görüntüye kavuşturmak için de dolgu işlemlerinden yararlanılıyor. Yeniden ameliyat gerektirmeden küçük ve sihirli dokunuşlar ile burun kemiği yükseltilerek kişinin aynaya baktığında mutlu olması sağlanabiliyor. Botoks enjeksiyonu ile burun sırtındaki çizgiler de rahatça giderilebiliyor.