“Anne estetiği” ile hem çekici hem de mutlu bir anne olabilirsiniz.





Estetik ve plastik cerrahinin sürekli geliştiği dünyamızda özellikle biz kadınları mutlu edecek ve kendimizi olduğundan daha güzel ve iyi hissettirecek yeniliklerden biri de 'Anne Estetiği'!Hamilelik sonrası vücutta oluşan olağan deformasyonun onarıldığı ‘anne estetiği’ ile yaklaşık 5 saat süren bir operasyonla karın, meme ve bel bölgesine aynı anda müdahale ediliyor ve sonrasında anne, sarkık göğüslerden; gevşemiş karından; göbek fıtığından ve bel ağrılarından aynı anda kurtulabiliyor.Esteki ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, günümüzde doğum sonrası birçok annenin tercih ettiği “anne estetiği” ile ilgili “İngilizce “mummy make-over” olarak isimlendiren işlemde göğüsler, karın ve bel bölgesi aynı ameliyatta şekillendiriliyor. Amaç, çocuk belli bir yaşa ulaşıp anneye olan bağımlılığı azaldıktan sonra anneyi olduğundan daha güzel ve mutlu bir anneye dönüştürmek. Böylece annenin kendine güveni yerine geliyor, daha dinamik, enerjik ve mutlu oluyorlar” diyor.Prof.Dr. Akın Yücel’in açıklamalarına göre doğum sonrası karın duvarında gevşeme ve sarkma, karın cildinde çatlaklar oluşuyor, Özellikle birden fazla doğum karın kaslarının açılmasına ve karın duvarının gevşemesine yol açıyor. Bu da zamanla göbek fıtıklarına dönüşerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca karın kaslarındaki gevşeme kalın barsakların uzayarak sarkmasına ve kronik kabızlığa neden olabiliyor. Karın duvarındaki gevşeklik karnı öne doğru bombelendirir, omurga bunu dengelemek için eğimini arttırır, bel çukuru derinleşir ve vücut postürü bozulur. Bu bozulma bel ve sırt ağrılarına yol açıyor. Gebelik sırasında memeler büyümeye başlar, doğum sonrasında sütle dolar. Meme başları büyür ve koyulaşır, meme cildi gerginleşir. Hızlı büyüme meme cildinde çatlaklara yol açabilir. Sütün kesilmesinin ardından memeler hızla küçülür ve yumuşar, meme dokusunun yerini yağ dokusu alır. Gebelik sonrası verilemeyen kiloların da etkisi ile memeler sıklıkla büyük, gevşek ve sarkık kalır. Küçük memesi olan kadınlarda memelerin içi boşalır ve pörsür. Gebelik sırasında alınan kiloların bir kısmı kalabilir. Fazla kilolar genellikle karın, bel, kalçalar ve basenlerde toplanır. Yine bu bölgelerin cildinde derin çatlaklar oluşabilir.Anne estetiği ile yukarıda bahsedilen tüm deformasyonlardan kurtulmak mümkün. Meme, karın ve bel bölgesine yönelik yapılan operasyonda göğüslerin durumuna göre sadece dikleştirme, küçülterek dikleştirme ya da büyüterek dikleştirme yapılabiliyor. Karın bölgesinde ise sadece yağ şekillendirme, mini karın germe ya da tam karın germe yapılıyor. Hangi işlemin yapılacağına hastanın durumuna göre karar veriliyor. Karın germe sırasında bel, karın ve basen bölgesinde birikmiş olan yağlar da alınıyor. Gerek görülürse alınan yağlar kalçaya verilerek daha yuvarlak hatlar oluşturulabiliyor.Prof.Dr. Akın Yücel’e göre doğum sonrası annenin tüm ilgisi bebeğe yönelmelidir. İlk aylar anne ve bebek çok yoğun bir iletişim içerinde oluyorlar ve bu dönemde genelde annelerin estetik kaygıları da zaten olmuyor. Ancak bebeğin büyüyerek anneye bağımlılığının azalması ile anneler de kendileri ile ilgilenmeye başlıyorlar. Estetik cerrahi yapılabilmesi için, annenin bedenen ve zihnen buna hazır olması gerekiyor. Meme ameliyatları sütün kesilmesinden en az 3 ay, tercihan 6 ay sonra yapılıyor. Böylelikle hem meme içinde süt kalmamış olur, hem de memeler son şeklini almış olurlar. Karın ameliyatları ve yağ şekillendirme için hastanın gebelik öncesi kilosuna dönmüş olması, karındaki gevşekliğin azalmış olması gerekiyor. Karın ameliyatlarından sonra bebeği taşımak güçleşeceğinden bebeğin biraz büyümüş olmasını beklemek gerekiyor.