Antiaging’te thermage dönemi

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Son yıllarda cilt sıkılaştırmak için uygulanan en etkili yöntemlerden biri Thermage. Cildi toparlamak için olduğu gibi cilt tonunun artırılması amacıyla da uygulanan bu antiaging tedavi yönteminin detaylarını araştırdık.

Thermage hangi amaçla kullanılıyor?

Thermage, ciltte elastikiyet kaybı olan kişilerde, sıkılaşma sağlanması amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemi. Genellikle başlangıç seviyesindeki deformasyonu olan kişilere öneriliyor. Çünkü yoğun sarkık dokuların tam olarak toparlanmasında ameliyatsız yöntemler çok etkin olamıyor. Çene altında gıdı denilen bölgedeki gevşekliğin giderilmesi, yüz ovali deformasyonunun düzeltilmesi, orta yüz bölgesinde nasolabial kıvrım denilen burun kenarından dudak kenarına inen çizginin belirginliğinin azaltılması, göz kapağı ve kaşlardaki düşüklüğün toparlanması, cilt gevşekliğinin giderilmesi ve tonunun arttırılması amaçlarıyla kullanılıyor.



Cilt sıkılığının geri kazanılması için genellikle kaç seans gerekiyor? Sonrasında nelere dikkat etmeli?

Cildin elastikiyetini, kolajen denilen yapıtaşları sağlıyor. Kolajenin cilt tarafından üretilmesi ise yaşa bağlı olarak zamanla azalıyor, ayrıca mevcut kolajenlerin de formları bozuluyor. Buna bağlı olarak cilt sıkılığını kaybederek önce gevşemeye daha sonra da yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru sarkmaya başlıyor. İşte bu noktada ciltte kolajen artımını sağlayacak tedavi yöntemleri öneriliyor. Bu konuda en etkin yöntemlerden biri radyo frekans enerjisiyle ciltte kolajeni uyaran thermage tedavisi. Thermage uygulaması tek seans şeklinde uygulanıyor. Uygulama sonrası cilt altı dokuların ısınmasına bağlı olarak hafif bir kızarıklık ve ödem oluşabiliyor ancak kişi ertesi gün normal yaşantısına devam edebiliyor. Tedavi sonrası ciltte kolajen artımı ve deforme olmuş kolajen liflerin toparlanması, genellikle üç hafta içinde görülmeye başlanıyor ve bu süreç altı ay boyunca devam ediyor. Altı ay sonraki sonuç ise etkisini yaklaşık iki yıl sürdürüyor. Thermage’ın diğer cilt sıkılaştırma uygulamalarına göre en önemli farklarından biri, tek seanslık bir tedavinin yeterli olması.



Thermage’ın yan etkileri var mı?

Hiçbir yan etkisi yok. Güneş hassasiyeti oluşturmadığı için yaz aylarında bile uygulanabiliyor. Sadece eğer estetik dolgu maddeleri uygulaması yapıldıktan hemen sonra yapılırsa, mevcut dolguların etki süresini kısaltabiliyor.



Thermage ve Fraxel Lazer uygulamalarının farkı ne?

Thermage ve Fraxel Lazer çok farklı etkiler sağlıyor. Thermage, radyo dalgaları enerjisi ile ciltte sıkılaşma ve toparlanmaya yardımcı oluyor. Tek seans şeklinde uygulanıyor ve sonrasında özel bir bakım ya da iyileşme süreci gerektirmiyor. Tamamen antiaging amaçlı. Fraxel Lazer tedavisi ise cildin ölü deri tabakasını ciltten uzaklaştırarak ciltte leke, akne yaraları ve kırışıklık tedavisi sağlayan bir uygulama. Tedavi sonrasında oluşan kabukların dökülmesi bir haftayı bulabiliyor. Antiaging, leke ve akne yaralarının giderilmesi için uygulanıyor. Fraxel Dual’ın diğer Fraxel lazer cihazlarına göre en önemli ayrıcalığı 2 farklı dalga boyuna sahip olması. Bu sayede kısa dalga boyu ile yüzeysel lekeleri ve ton farklılıklarını gideriyor; uzun dalga boyu ile de kırışıklıkları tedavi ediyor. Bu sayede aynı anda iki farklı etki sağlıyor.



Kimler bu yöntem için uygun adaylar?

Başvuran birçok kişi için henüz erken oluyor. Tarif edilen mevcut şikayetler için ufak tefek botokslar, dolgular, peeling’ler yeterli olabiliyor. Ya da cilt ameliyatsız yöntemlerle tam olarak toparlanamayacak kadar sarkık olabiliyor. Bu durumda kişinin beklentilerini iyi anlamak ve Thermage’ın etkilerini iyi anlatmak gerekiyor. Thermage genellikle 35-45 yaş arasındaki kişilerde başlangıç seviyesindeki cilt gevşekliklerinin toparlanması amacıyla uygulanıyor. Bir de gerçekten yoğun sarkık bir dokuya sahip olup, ancak cerrahi yöntemi kesinlikle düşünmeyen kişiler için, tamamen düzelme için değil ama büyük ölçüde toparlanma için tavsiye edilebilir.