Klasik hediyelerden sıkıldıysanız; babanıza farklı bir deneyim hediye edebilirsiniz...





Babalar Günü yaklaştı, tatlı bir telaş başladı. Kadınlara hediye almak ne kadar kolaysa erkekler için seçenekler bir o kadar az ve standart. Siz de gömlek, kravat ve saat seçeneklerinden sıkılıp babanıza farklı hediye almak isteyenlerdenseniz, güzellik uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Estetik İnternational Sağlık Grubu doktorlarından Mustafa Kemal Ataönder, erkeklerin en çok tercih ettiği kişisel bakım uygulamalarını ve babalara verilebilecek en güzel ve sağlıklı hediye alternatiflerini anlattı.Erkeklerin en büyük sıkıntılarından birinin istenmeyen tüyler olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “İstenmeyen tüyleri yalnızca estetik görünüş olarak düşünmemek lazım. Bu tüylerden kurtulmak hijyen ve sağlık açısından da çok önemli” diyor.Gündelik hayatın yoğunluğu içerisinde birçok erkeğin cilt sorunlarını görmezden geldiğini ve gerekli bakımı-tedaviyi yapmayı ihmal edebildiklerini ifade eden Ataönder, her probleme yönelik farklı bir yöntem olduğunu kaydetti. Dr. Ataönder, “Erkekler cilt bakımı yaptırdıklarında daha özgüvenli oluyorlar. Ciltlerindeki yenilenmeler ve sorunların giderilmesi hayata daha olumlu bakmalarını sağlıyor. Göz altı morlukları, cilt lekeleri, akne-sivilce tedavileri, yara izi yok etme, ben ve çillerin yok edilmesi, cilt renginin düzeltilmesi gibi uygulamalarla hayata daha pozitif bakan bir babaya sahip olabilirsiniz” şeklinde konuştu.Erkeklerin estetik açıdan en büyük problemi, hiç kuşkusuz saç dökülmesidir. Ancak erkekler yoğun hayat temposu içerisinde saç dökülmelerini hemen fark etmeyebilir ve karşıdan bakan bir gözden yönlendirmeye gereksinim duyabilirler. İhtiyaca yönelik hediyelerin en makul hediyeler olduğunun altını çizen Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Hediye vermeyi yalnızca bir eşya sunmak olarak nitelendirmemek gerekiyor. Sevdiklerimize eksikliklerini giderebilecek alternatifler sunarak onları daha çok mutlu edebiliriz. Saç mezoterapisi de saçları daha gür, sağlıklı ve kellik problemi yaşamayan babalara sahip olmak isteyenlerin verebilecekleri en ileriye yönelik hediyelerden biri” dedi.Vücudumuzdaki oksijen yaşa, obeziteye, sigara kullanımına ve strese bağlı olarak azalıyor. Oksijenin azalması yaşlanma sürecini hızlandırmanın yanı sıra ruh ve beden sağlığını kötü yönde etkiliyor. Bu noktada devreye giren oksijen terapisi, vücudun oksijen açığını kapatarak, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor. Güzelleşmenin yanı sıra daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için kullanılan Oksijen Terapi ile babalarımızı hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenileyebileceğimizi belirten Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Cildin temizlenmesi ve arındırılması işlemiyle başlayan bu yöntemde regülatör yardımıyla deriye saf oksijen verilir. Belirli bir basınçla cilde nüfus ettirilen oksijen, masaj etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. Böylece akne problemleri, kılcal damar sorunları, obezite, yaşlılık lekeleri, terleme sorunları gibi bir çok rahatsızlığın giderilmesi sağlanır” ifadelerinde bulundu.