‘Obezite’ denilen ciddi bir sağlık sorununu ortaya çıkardı.
Uygulanan diyet
programlarının sonucunda istenilen ideal
kiloya ulaşılsa dahi, bölgesel yağlanma ve
portakal kabuğu, her zaman ciddi bir sorun
oldu. Bölgesel yağlanmada kuşkusuz en
etkin tedavi yöntemi cerrahi girişimlerdir.
Bu uygulamalar ile istenmeyen yağ dokusu
vücuttan alınır. Ancak gerek cerrahi girişim
sırasında, ya da sonrasında doğabilecek
riskler, gerekse cerrahi iyileşme sürecinin
uzun olması, pek çok kişiyi, estetik
sektöründeki cerrahisiz uygulamalardan
destek almaya yönlendirmiştir. Bu nedenle,
bu amaca hizmet etmek üzere pek çok
cerrahi olmayan yöntem geliştirilmiş, bu
konuda birçok cihaz üretilmiştir.
Biz de merkezlerimizde bu cihazları kişinin
problemine göre tek başına veya diğer
sistemlerle kombine çalışarak etkili sonuç
almak için uygulamaktayız.