Bölgesel incelme

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‘Obezite’ denilen ciddi bir sağlık sorununu ortaya çıkardı.

Uygulanan diyet programlarının sonucunda istenilen ideal kiloya ulaşılsa dahi, bölgesel yağlanma ve portakal kabuğu, her zaman ciddi bir sorun oldu. Bölgesel yağlanmada kuşkusuz en etkin tedavi yöntemi cerrahi girişimlerdir. Bu uygulamalar ile istenmeyen yağ dokusu vücuttan alınır. Ancak gerek cerrahi girişim sırasında, ya da sonrasında doğabilecek riskler, gerekse cerrahi iyileşme sürecinin uzun olması, pek çok kişiyi, estetik sektöründeki cerrahisiz uygulamalardan destek almaya yönlendirmiştir. Bu nedenle, bu amaca hizmet etmek üzere pek çok cerrahi olmayan yöntem geliştirilmiş, bu konuda birçok cihaz üretilmiştir. Biz de merkezlerimizde bu cihazları kişinin problemine göre tek başına veya diğer sistemlerle kombine çalışarak etkili sonuç almak için uygulamaktayız.



