Botoks nedir? Botoks uygulaması nerelerde kullanılır? Kimler botoks yaptırmalı, kimler yaptırmamalı? İşte botoks hakkında merak ettikleriniz...

Yılların yüzünüzde oluşturduğu çizgilerden kurtulmanın bir yolu da botoks... Mimiklerin oluşturduğu çizgileri; çatık kaş ve kızgın bir bakış ifadesine neden olan kaşların arasındaki çizgileri, alın ve göz kenarındaki çizgileri neştersiz güzellik yöntemi botoks ile silebilirsiniz. Botoks ayrıca aşırı terleme sorunu olanlarda da oldukça etkili bir yöntem.

Bayındır Söğütözü Hastanesi'nden Doç. Dr. Pınar Öztaş, tıpta yaygın kullanım alanına sahip neştersiz güzellik yöntemi botoks hakkında merak edilenleri anlattı.

• Tıp dünyasında hayli geniş bir kullanım alanına sahip olan botoks; botulinum toxin kelimesinden kısaltılmış, bilinen en güçlü nörotoksin olma özelliği taşıyor. Botoks Şaşılık, göz kapağı hastalıkları ve çeşitli nörolojik hastalıklarda da yararlanılan bir yöntem. Kozmetik alanında, özellikle yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde ve aşırı terleme hastalarında da kullanılıyor.



• Normalde beynimiz kaslarımıza sinir yolu ile elektriksel uyarılar göndererek kasılmalarını sağlıyor. Bu elektriksel uyarılar, sinir-kas birleşim yerinde bulunan asetilkolin adı verilen bir madde aracılığı ile kaslarımıza ulaşıyor. Botoks; sinirler ile kas arasındaki kavşakta, asetilkolin denen aracı madde salınımını engelleyip kası çalıştıracak sinir uyarımını keserek etkisini gösteriyor. Botoksun kas üzerindeki bu felç etkisi geçici oluyor. Ayrıca ter bezleri üzerinde de ter salgılatacak sinir uyarısı etkisini engelleyerek terlemeyi azaltıyor.

ÇİZGİLERİ SİLİN

• Yüzdeki çizgilenmeler, mimik kaslarının yıllar boyunca çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Mimik kaslarına botoks uygulanarak bu kasların hareketlerinin zayıflatılması, böylece hareket sırasında oluşan kırışıkların kaybolması sağlanabiliyor. Kaşların arasındaki çizgiler, kişinin çatık kaşlı ve kızgın bir bakış ifadesine sahip olmasına neden olabiliyor. Alın ve göz kenarlarındaki çizgiler ise kişiye daha yaşlı bir görünüm veriyor. Botoks uygulaması ile bu görünüm azalırken, kaşların da hafifçe kalkması sağlanıyor.



DAHA GENÇ BİR GÖRÜNÜM İÇİN

• Botoks, iğneyle uygulanan bir yöntem. Ürün, uygun konsantrasyonda sulandırıldıktan sonra hastaya ince iğneler aracılığıyla uygulanıyor. İşlem sırasında veya hemen sonrasında hafif yanma hissedilebiliyor. İşlem öncesi ve sonrasındaki buz uygulamaları ile bu his azaltılabiliyor.

• Etkisi 1 - 2 gün içerisinde başlıyor ancak etkinin en üst düzeye çıktığı dönem 7 - 14 gün arasında. Bu sürecin sonunda küçük düzeltmeler de yapılabiliyor.



YILDA İKİ KEZ TEKRARLANABİLİR

• Botoks etkisi için geçen süre 3 - 6 ay arası. Kas işlevi bu süre sonunda geri dönüyor. İhtiyaç duyulursa yılda 2 - 3 uygulama yapılabiliyor. Yeniden uygula yapmak için gereken süre kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor.

• ‘Bir kere botoks yapılınca hep yapılması gerekir’ şeklindeki söylentiler doğru değil. Botoks tamamen isteğe bağlı olarak yapılabiliyor. Tercih etmeyen kişiler ise botoks uygulamasını tekrarlatmayabilir. Zamanla botoks yaptırmadan önceki doğal yapılarına geri dönerler.



BOTOKS TERLEMEYE KARŞI DA ETKİLİ

• Botoks, ter bezlerine uygulandığında, ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletimi durdurularak, ter bezlerinin çalışmasını azaltıyor. Vücudun en çok terleyen bölgeleri, avuç içleri ve koltuk altı bölgesi. Aşırı terleme ve buna bağlı ter kokusu şikayeti olanların terleyen bölgelerine botoks uygulandığında şikayetlerinde belirgin azalma sağlanıyor. Enjeksiyonla uygulanan bu yöntemde de etkinlik 7 - 14 gün içinde oluyor ve istek üzerine tekrarlanıyor.



HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE BOTOKS YAPTIRILMAMALI!

• Gebelerde, emziren annelerde, Myastenia Gravis ve Eaton-Lambert Sendromu gibi bazı kas hastalıklarında, aminoglikozid grubu antibiyotikler kullananlarda, pıhtılaşma bozuklukları olanlarda; uygulama alanlarında sorunlu kanamalara yol açabileceğinden botoks önerilmiyor.

BOTOKSUN YAN ETKİSİ VAR MI?



• Botoks sonrası görülebilen yan etkiler şöyle sıralanabilir: Yüz bölgesinde kullanımı sonrasında en sık morarma ve kızarıklıklar olabiliyor. Ayrıca baş ağrısı, göz kapağı düşüklüğü, çift görme, alt göz kapağının sarkması da nadir de olsa karşılaşılabilen yan etkilerden.