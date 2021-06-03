Burun kemiğim eğri, ameliyat olmalı mıyım?
Burun kemiğim eğri ameliyat olmalı mıyım? Burun kemiği eğriliği tedavi ettirilmeli mi? Merak edilen bu soruları Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat yanıtladı. İşte Şenol'un burun kemiği eğriliği ile ilgili yorumları:
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat, burun eğriliği ve eğrilik sonucu oluşan problemler hakkında bilgilerini aktardı. Peki, burun kemiği eğriliği ameliyat ettirilmeli mi? 'Burun kemiğim eğri, ameliyat olmalıyım' sorularına Prof. Dr. Polat'ın yanıtları şöyle:
- Burnumuz iki ayrı pasajdan oluşmaktadır. Burnumuzu iki ayrı yola ayıran bu kısma “septum” denmektedir. Septum ön tarafta kıkırdaktan, arka tarafta kemikten oluşmaktadır. Günümüzde tamamen düz olan bir burun, septum görmemiz mümkün değildir. Burun kemiği, kıkırdağı veya septumu eğri olan herkes tedavi edilmelidir demek yanlıştır.
- Eğer burun septumunda olan eğrilik burunda tıkanıklık, nefes alma zorluğu, ağız açık uyuma gibi nefes alma problemlerine neden oluyorsa ve kişinin hayat kalitesini bozuyorsa o zaman tedavi edilmesi gerekmektedir.
- Eğrilik hepimizde az veya çok olabilir ancak bu durum sorunlara sebep olmuyorsa müdahale edilmesine gerek yoktur.
- Burun septumu gereğinden fazla büyürse burun çatısında da bazı problemlere neden olabilir. Burun çatısının üst kısmı kemik, alt kısmı kıkırdaklardan oluşmaktadır. Burun çatısında kemerleşme, büyüme, herhangi bir tarafa doğru eğrilik de oluşabilmektedir. Yani kişinin burnunda dışarıdan baktığımızda da şekil bozukluğu oluşabilmektedir.
- Bu şekil bozukluğu da eğer kişiyi rahatsız ediyorsa, dışarıdan düzeltmeler mümkün olabilmektedir. Tüm bu sorunları bir bütün olarak ele alan ameliyata “septorinoplasti” denmektedir.