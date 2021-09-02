Cilt germe teknikleri neler?

"Gergin cilt genç görünümün simgesidir" diyen Op. Dr. Güncel Öztürk'ün volumetrik yüz germe estetiği ve ameliyatsız tekniklerle gergin ve genç görünen bir cilde sahip olmanın mümkün olduğunu söylüyor.

YÜZ GERME NEDİR?

Peki, yüz germe nedir? Öztürk'un bu soruya verdiği yanıt şöyle: "Yüz germe ile elmacık kemiklerinin üzerindeki derinin geriye doğru çekilerek yanakların dolgunlaştırılması ve sıkılaştırılması hedeflenir. Yüz germede her iki kulağın arkasına ya da saç diplerine minimal kesiler açılarak deformasyona uğramış olan cilt yukarıya doğru çekilir ve elmacık kemikleri üzerinde yeniden süspanse edilir. Bu teknik sayesinde minimal kesiler açılır ve belli belirsiz bir iz ile operasyon tamamlanmış olur. Operasyon ortalama 1 – 1,5 saat içinde tamamlanmış olur. İyileşme süresi ise 3 ile 10 gün arasında değişiklik gösterir. İyileşme süreci kısaldığı için iş ve gündelik hayat kesintiye uğramaz. Zaman içinde iz daha da görünmez hale gelir.

CİLT GENÇLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELER?

Peki, cilt gençleştirme yöntemleri neler? Öztürk bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor: Estetik cerrahide çeşitli yaş gruplarına göre çeşitli cilt gençleştirme yöntemi seçeneği bulunuyor. 20’li ve 30’lu yaşlarda kırışık önleme ve hafif kırışıkları gidermek için botoks, 40’lı ve 50’li yaşlarda basit cerrahi yöntemler, 50’li yaşların üstündeki kişilere ise minimal invaziv yöntemlerle uygulanan yüz germe operasyonları sunuluyor.