Cinsel estetik kaygısı, kadınların cinsel ilişkiden zevk alamamasına neden oluyor. Genital estetik operasyonlar bu noktada çözüm olabiliyor.

Kadınlar küçük veya sarkık göğüslerinden, yüzlerinde oluşan kırışıklıklardan, bacaklarındaki selülitlerden rahatsız olduğu gibi cinsel organının görünümünden de rahatsız olabiliyor. Cinsel ilişkiden zevk alamayan kadınların çoğunda, detaylı incelendiğinde cinsel estetik kaygısı olduğu görülüyor. Çoğu kadın cinsel organından rahatsız olmasına rağmen bunu eşiyle, arkadaşlarıyla veya doktoruyla bile paylaşamıyor. Özellikle genital bölgede zamanla yaşanan deformasyon nedeniyle, psikolojik açıdan etkilenen kadın, cinselliği de doyasıya yaşayamıyor…

Genital estetikle hangi operasyonlar yapılabiliyor?

Klitoris estetiği, G noktası büyütme, iç ve dış dudak estetiği, vajina gençleştirme ve daraltma, kuruluk tedavisi ve genital bölge üstü yağlanması kesi izi olmadan endoskopik lazer destekli cerrahi ya da orta düzey olanlarda sadece lazer ile yapılabiliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Taşçı kadının özgüveninin artmasına kendini iyi hissetmesine, cinsel ilişkiden daha çok zevk almasına yardımcı olan estetik uygulamalarla kadınları mutsuzluğa iten sorunlara çözüm getirebildiklerini belirtiyor. Önceden önerilen çözümler çoğu zaman ciddi kesili operasyonel işlemler olduğundan, karar verilme aşaması çok zorlu olurken, artık operasyonlar endoskop ve lazer desteği kullanılarak; istenirse sedasyon (hafif uyku hali), genel anestezi kullanılmasına bile gerek olmadan yapılabiliyor.