Cinsel organların estetik cerrahisi anlamına gelen 'aşk cerrahisi' ile sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayata sahip olabiliyorsunuz. İşte aşk cerrahisi ile ilgili merak edilenler...





Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yoğun talep gören ve estetik ameliyatların arasında yerini alan aşk cerrahisi, cinsel organların estetik cerrahisidir diyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahir Gökhan Haytoğlu “Genital bölgesinden memnun olmayan kişiler ya evlenememekte ya da arkadaşlık ilişkilerinde bulunamamaktadır. Bu ameliyatlar hem işlevsel hem de psikolojik nedenler doğrultusunda yapılır” diye açıkladı ve aşk cerrahisi ile ilgili tüm merak edilenleri anlattı.Op. Dr. Haytoğlu, “Aşk Cerrahisi kısaca cinsel organların estetik cerrahisidir. Gelişimsel olarak normal olmayan veya herhangi bir nedenle deforme olmuş olan cinsel organların estetik ve fonksiyonunu düzeltmeyi, geliştirmeyi amaçlar” diye açıkladı. Aşk cerrahisi ergenliğini tamamlamış, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan, cinsel fonksiyon bozukluğuna sebep olabilecek organik bir hastalığı olmayan tüm hastalara uygulanabiliyor.Aşk cerrahisini kapsayan operasyonlar; Mons Cerrahisi, Labioplasti, Vajinoplasti, G Noktası Dolgusu (G Shot) ve Penis Uzatma-Kalınlaştırma olarak sıralanıyor ve operasyonlar kişinin öz güvenini arttırmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabiliyor.Aşk cerrahisi, gelişimsel olarak normal olmayan veya herhangi bir nedenle deforme olmuş olan cinsel organların estetik ve fonksiyonunu düzeltmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Evli çiftler için evliliği pekiştirip, evliliğin bütünlüğünü sağlarken, bekar kişilerde sosyal ortamlara daha rahat girebilme ve arkadaşlık kurabilme durumlarında yardımcı oluyor. İşlevsel açıdan ve estetik yönden fayda sağlamaya yardımcı olan bu ameliyatlar, kişileri ilişkilerinde daha konsantre ve mutlu hale getirebiliyor.Bu ameliyatlarda kişilerin doku durumunun ve isteklerinin önemli olduğunu söyleyen Dr.Haytoğlu “Karar vermeden önce kişilerin hatta çiftlerin istekleri ve doktorun önerileri doğrultusunda ameliyat planlanmalıdır. Genel anestezi altında tek tek veya kombinasyonlar şeklinde yapılabilen, işlemlere bağlı olarak 45 dakika- 2 saat arası sürebilen operasyonlardır. Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilebilir. 2. günde banyo yapabilirler. Birkaç günlük dinlenme sonrası hastalar günlük hayatlarına dönebilirler” dedi.