Güzellikte son eğilim 'wellness' son hızıyla popülerleşiyor.
Yurt dışında Detox kürleri, daha kapsamlı yoga,
masaj, meditasyon yapmak isteyen kendi müşterilerini, Tayland,
Hindistan, Bali ve Malezya'daki bu konuda en iyi olan Spa'lara
yönlendiren Dreamlands ekibi, artık bu hizmeti Türkiye'de de vermek için
daha kapsamlı çalışmalara başladı.
Bodrum'da düzenlenecek
Detox haftalarında, kişi 7 gün boyunca hiç bir yemek yemeden, çiğnemeyi
unutarak, sadece taze meyva suları ve tamamen doğal ilave destekleyici
haplar alarak tüm vücudu dinlendirici bir çeşit oruç tutacak.
Böylece
vücut hem toksinlerini atacak, organlar sindirim ile uğraşmadıklarından
vücuda yararlı salgılar salabilecek, hem de bağırsaklar tamamen
boşaltılacak. En önemlisi, kolon temizliği dediğimiz günde 2 kere
yapılacak işlemle, kalın bağırsaklarda birikmiş kolon plakası vücuttan
atılacak.