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Detoks haftaları

Güzellikte son eğilim 'wellness' son hızıyla popülerleşiyor.
Yurt dışında Detox kürleri, daha kapsamlı yoga, masaj, meditasyon yapmak isteyen kendi müşterilerini, Tayland, Hindistan, Bali ve Malezya'daki bu konuda en iyi olan Spa'lara yönlendiren Dreamlands ekibi, artık bu hizmeti Türkiye'de de vermek için daha kapsamlı çalışmalara başladı.

Bodrum'da düzenlenecek Detox haftalarında, kişi 7 gün boyunca hiç bir yemek yemeden, çiğnemeyi unutarak, sadece taze meyva suları ve tamamen doğal ilave destekleyici haplar alarak tüm vücudu dinlendirici bir çeşit oruç tutacak.

Böylece vücut hem toksinlerini atacak, organlar sindirim ile uğraşmadıklarından vücuda yararlı salgılar salabilecek, hem de bağırsaklar tamamen boşaltılacak. En önemlisi, kolon temizliği dediğimiz günde 2 kere yapılacak işlemle, kalın bağırsaklarda birikmiş kolon plakası vücuttan atılacak.

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