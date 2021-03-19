Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, dinamik dolgu hakkında merak edilen soruları yanıtladı... Dinamik dolgu nedir? Nasıl yapılır? İşte Askeroğlu'nun yanıtları:

Askeroğlu, "Yüzdeki tüm kırışıklıklar birbirine benzemez. İnanması zor olsa da, tüm kırışıklıklar kötü değildir. Yüz özelliklerini vurgulamaya ve kişiye benzersiz özellikler sağlamaya yardımcı olurlar. Kırışıklıklar olmasaydı, yüz kişiliği yansıtma ve duygular dışa vurulamazdı. Yüz ve mimikler kişiye özeldir ve yüzün çizgileri ve kıvrımları bir hikaye anlatılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, kırışıklıklar kişinin hissettiğinde daha yaşlı ve yorgun görünmesine neden olabilir" diyor.

Askeroğlu'nun sözleri şöyle: Kırışıklıkları ve ince çizgileri stratejik olarak hedeflemek için botoks ve dolgu enjeksiyonları uygulanabilir. Yüzün karakteristik görünümü ve mimikleri korumak için kişiye en uygun ve en etkili tedavi planı oluşturulurken statik ve dinamik kırışıklıklar arasındaki farklar ayırt edilmelidir.

Statik ve dinamik kırışıklıklar arasındaki farklar nelerdir?

Korku, endişe, neşe, üzüntü veya sürpriz gibi duyguları ifade ederken dinamik kırışıklıklar ortaya çıkar. Gülümseme, gülme, kaş çatma, ağlama veya yoğun konsantrasyon anlarında ortaya çıkarlar. Dinamik kırışıklıklar göründükleri kadar çabuk da kaybolur. Duygu geçip yüz rahatladığında, görülmez olurlar. Yaygın dinamik kırışıklıklar arasında kaş arasındaki dikey çizgiler, alın kırışıklıkları, göz kenarındaki kırışıklıklar ve gülümseme hatları yer alır.

Bununla birlikte, yaş almayla birlikte yüz kasları gevşedikten sonra bile statik kırışıklıklar yüzde belirginliğini kaybetmez. 20'li ve 30'lu yaşlarda bile kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilirler. Statik kırışıklıkların örnekleri arasında ağzın köşelerinde, yanaklarda ve boyun boyunca çizgiler yer alır.

Yaşlandıkça kolajen üretimi azalır ve cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Sonuç olarak, burun ve ağız çevresindeki gülümseme çizgileri gibi dinamik kırışıklıklar, sonunda statik kırışıklıklar haline gelecektir. İnce çizgiler ve kırışıklıklar genetik, sigara ve kötü beslenme ile daha da vurgulanabilir.

Nasıl uygulanır?

Botoks tekrarlayan kas hareketlerinin neden olduğu dinamik kırışıklıkları gevşetmek ve yumuşatmak için kullanılabilir. Enjeksiyon ile deri yüzeyinin altındaki dokuları hedef alır ve en çok göz çevresi, dudaklar ve alındaki çizgilerin tedavisinde kullanılır. Enjekte edildikten sonra, hareketin kaynağını geçici olarak durdurur. Sonuçları korumanıza yardımcı olmak için tedaviler ortalama dört ayda bir tekrarlanması gerekir.

Statik kırışıklıların tedavisi nasıl yapılır?

Statik kırışıklıklar tedavisi ise dermal dolgular, ağız çevresindeki statik kırışıklıkları, dudak çizgilerini ve yüzün alt yarısındaki diğer çizgileri ele almak için kullanılır. Seçilen dermal dolgu maddesine bağlı olarak, yüzü nemlendirir ve daha sağlıklı görünen ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için doğal kolajen üretimi teşvik edilebilir.

Estetik ameliyat olmadan ince çizgileri ve kırışıklıkları giderilmek isteniyorsa, dermal dolgu maddeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için alanında uzman bir estetik cerrahtan destek alınabilir.

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