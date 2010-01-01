Yapılması kolay modeller ve biraz da nostalji tadında saçlar geliyor.
Rapunzel misali
Uzun saç modası ilk sırada
yer alıyor bu yaz. Özellikle
deforme görünümlü
örülmüş saçlar hem plajda
hem de yaz gecelerinde
kurtarıcınız olacak.
Örgünüzün biraz bozulmuş
bir görüntüye sahip olmasını
istiyorsanız saçlarınızı
geceden örebilirsiniz.
Böylece kalktığınızda
istediğiniz forma daha
kolay sahip olursunuz.
Dağınık
topuzlar
Bu sezon, saçlardaki bağlar
gevşetiliyor. Pantene Global Saç
Güzellik Elçisi Sam McKnight, “Saçta
hem yetişkin hem de çocuksu bir saç
modeli yarattık. Rahat, aynı zamanda da
kadınsı...” açıklamasını yapıyor.
Saç modeli başlangıçta sofistikeyken,
topuzdan dökülen düz parçalar, rüzgarda
altüst olmuşluk etkisi yaratıyor. Saçlar,
başın üst tarafında firkete ile gevşekçe
tutturuluyor, başın önüne ve
bir yanına doğru dağınık
bırakılıyor.
Aksesuar dokunuşu
Şenol Zeytinoğlu, “Doğal topuzlara ve atkuyruklarına eşlik eden
saç bantları ve tokalar yazın neşesini yansıtıyor saçlara” diyor.
Tek bir toka ya da ince bir taçla bile farklılık yaratabilirsiniz.
Chanel, Dolce&Gabbana, Sonia Rykiel gibi ünlü
markalar da yaz koleksiyonlarını sergiledikleri defilelerinde
saç aksesuarlarına yer verenlerden…
Özgür bukleler
2010 yaz saç modasında
temel etki doğallık ve üzerinde
uğraşılmamış saçlar. Bu yaz
bukleler de, örgü ve
topuzlardaki gibi olabildiğince
doğal olacak. İri dalgalar hem
feminen hem de çocuksu bir etki
yaratacak.