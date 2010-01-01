Doğal saçların yılı

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Yapılması kolay modeller ve biraz da nostalji tadında saçlar geliyor.

Rapunzel misali

Uzun saç modası ilk sırada yer alıyor bu yaz. Özellikle deforme görünümlü örülmüş saçlar hem plajda hem de yaz gecelerinde kurtarıcınız olacak. Örgünüzün biraz bozulmuş bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız saçlarınızı geceden örebilirsiniz. Böylece kalktığınızda istediğiniz forma daha kolay sahip olursunuz.



Dağınık topuzlar

Bu sezon, saçlardaki bağlar gevşetiliyor. Pantene Global Saç Güzellik Elçisi Sam McKnight, “Saçta hem yetişkin hem de çocuksu bir saç modeli yarattık. Rahat, aynı zamanda da kadınsı...” açıklamasını yapıyor. Saç modeli başlangıçta sofistikeyken, topuzdan dökülen düz parçalar, rüzgarda altüst olmuşluk etkisi yaratıyor. Saçlar, başın üst tarafında firkete ile gevşekçe tutturuluyor, başın önüne ve bir yanına doğru dağınık bırakılıyor.



Aksesuar dokunuşu

Şenol Zeytinoğlu, “Doğal topuzlara ve atkuyruklarına eşlik eden saç bantları ve tokalar yazın neşesini yansıtıyor saçlara” diyor. Tek bir toka ya da ince bir taçla bile farklılık yaratabilirsiniz. Chanel, Dolce&Gabbana, Sonia Rykiel gibi ünlü markalar da yaz koleksiyonlarını sergiledikleri defilelerinde saç aksesuarlarına yer verenlerden…



Özgür bukleler

2010 yaz saç modasında temel etki doğallık ve üzerinde uğraşılmamış saçlar. Bu yaz bukleler de, örgü ve topuzlardaki gibi olabildiğince doğal olacak. İri dalgalar hem feminen hem de çocuksu bir etki yaratacak.