Doğum sonrası estetik için doğru zaman ne?

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Uzmanlar, doğum ve lohusalık sonrasında estetik operasyonlar için en uygun dönemin, süt verme dönemi bitiminden 3 ay sonrası olduğunu söylüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, doğum sonrası estetik operasyonlar için en uygun dönemin, "süt verme dönemi bitiminden 3 ay sonrası" olduğunu belirtti.



Güven, bireysel olarak alınabilecek önlemlerin hamilelik sonrasında vücudun daha hızlı ve kontrollü bir şekilde düzelmesini sağlayacağını vurguladı. Doç. Dr. Güven, alınan önlemlere rağmen fazla kilo alımı ve vücudun hamilelik süresince deforme olmasının, doğum sonrası eski haline dönmek isteyen kadınlar için kimi zaman zorlayıcı bir süreç haline geldiğine işaret etti.



Doğum ve lohusalık sonrasında estetik operasyonlar için en uygun dönemi, "süt verme dönemi bitiminden 3 ay sonrası" şeklinde tanımlayan Güven, "Bu dönem bireyler arasında farklılıklar gösterebilir. Yapılacak ameliyat için bireyin ruhsal ve bedensel olarak hazır olması gerekmektedir. Özellikle doğum sonrası geçirilen zor döneme bağlı ortaya çıkan depresyon konusunda hekimin dikkatli olması gerekir. Bu dönemde yapılacak operasyonlar sonrasında, hastanın normal aktivitelerine dönüşü zorlaşabileceğinden ameliyatların ertelenmesi daha sağlıklı olacaktır" bilgisini verdi.



Güven, kadınların doğum sonrası en çok talep ettiği estetik ameliyatların başında "meme ve karın ameliyatları"nın geldiğini kaydetti.



Karın sarkması ve karın bölgesi derisinde meydana gelen çatlakların, özellikle gebelikte aşrı kilo alma, ikiz gebelik ve normalden fazla büyük bebek olması durumlarında ortaya çıktığını belirten Güven, doğumdan sonra aşırı bollaşan karın derisinde sarkıklık ve istenmeyen görüntü meydana gelebildiğini anlattı.



Güven, karşılaşılan diğer problemleri, "vücut harmonisini bozan bölgesel yağlanma artışı", "yüz bölgesinde oluşabilen ve doğum lekesi adı verilen derideki renk değişiklikler" olarak sıraladı.



"Kilolar verilmeden yapılacak bir girişim, ameliyattan sonraki başarıyı etkiler"

Gebelikte alınan kilolar verilmeden yapılacak bir girişimin, ameliyattan sonraki başarıyı etkilediğinin altını çizen Güven, vücut kitle indeksinin fazla olduğu kilolu hastalarda, gebelik ve doğumdan bağımsız olarak estetik ameliyatlarını kilo verme sürecinin sonuna ertelemelerini istediklerini, vücut şekillendirme ve karın germe ameliyatlarının ideal kilolarda yapılmadığı

zaman istenilen şekilde sonuçlanmayabileceğini ifade etti.



Güven, doğum sonrasında karın ve bacaklarda çatlaklar ve derideki lekeler oluşabildiğini hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:



"İzole karın ve bel bölgesinde oluşan çatlaklar için uygulanabilecek teknolojik tedavi ise fraksiyone karbondioksit lazer tedavisidir. Gelişen teknolojiyle deriye verdiği hasar azaltılıp tedavi edici etkisi arttırılan fraksiyone lazer tedavisi günümüzde deri çatlakları ve leke tedavisinde rakipsiz ve son teknoloji olarak görülmektedir. Bu tedavi ile çatlaklar yüzde 50 ile 80

azaltılabilmekte, derideki lekelerde tamamen tedavi edilebilmektedir."



(AA)