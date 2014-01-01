Kadınlar, evlilik öncesinde daha çok estetik yaptırıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerarahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Serel, evlilik öncesinde karşı cinsten yeterli ilgi göremeyen kişilerin son çare estetik operasyonlara yöneldiğini belirterek, "Genel olarak estetik ameliyatları kadınlar erkeklerden daha çok yaptırmaktadır. Ülkemiz için oran vermek zor olsa da kişisel tecrübelerime dayanarak 9 kadına karşı 1 erkek, düğün öncesi estetik ameliyat yaptırıyor" dedi.Serel, birçok insanın düğün fotoğraflarında ve kamera çekimlerinde nasıl görüneceklerini önemsediklerini kaydederek, bunların yıllar boyunca saklanacak hatıralar olacağını söyledi."Gelin adayları, genellikle dolgu ve botoks, liposuction ve meme büyütme ameliyatları, damat adayları da daha çok meme küçültme ve diğer bölgeleri için liposuction yaptırmaktadır" diyen Serel, şöyle konuştu:"Aslında damat adayları arasında revaçtaki ameliyatlardan birisi estetik burun ameliyatıdır ancak risklerinin biraz daha fazla olması, iyileşme süresi biraz daha uzun olduğu için yapılma sıklığı daha azdır. Özellikle ikinci baharını yaşayan daha olgun damat adaylarının botoks, göbeğe ve gıdıya liposuction, sık yaptırdıkları işlemler arasındadır. Gelin adaylarında sıklıklagöbek bölgesine ve basenlere liposuction, gittikçe de artan trend olarak genç kızlar arasında evlilik öncesi meme büyütme ameliyatları yapılmaktadır. Gelin ve damat adaylarının ortak yaptırdıkları operasyonların koltuk altı terlemesi için botoks uygulamasıdır.Bunun dışında uygulanan bölgeler farklı olmakla beraber, liposuction da ortak yaptırdıkları ameliyatlardandır. Elbette düğün ve hazırlığı ülkemizde gelin odaklı olduğu için evlilik öncesi operasyonları gelinler daha çok yaptırıyor. Aslında bu, beklenmedik bir durum değil. Genel olarak estetik ameliyatları kadınlar, erkeklerden daha çok yaptırmaktadır. Ülkemiz için oranvermek zor olsa da kişisel tecrübelerime dayanarak 9 kadına karşı 1 erkek, düğün öncesi estetik ameliyat yaptırıyor."Evlilik arifesindeki gelin adaylarının düğünlerinde güzel görünmek isteyebileceklerine işaret eden Serel, karşı cinsten yeterli ilgiyi göremeyen kişilerin son çare gördükleri estetik operasyonlara yöneldiklerini kaydetti. "Bunda amaç nedir?" diye soran Serel, sözlerini şöyle tamamladı:"Gerçekten bu, hiç de az karşılaştığımız durum değil çünkü ister erkek, ister kadın olsun, değer görmek ve beğenilmek hepimiz için önemli. Karşı cins olarak beğenilmenin temelinde cinsiyetimizi vurgulayacak özelliklerimiz ön plana çıkmaktadır. Yani karşı cins tarafından daha seksi, daha çekici, daha yakışıklı algılanmak hoşumuza gidiyor. Estetik ameliyatlarla makul ölçülerde bunu sağlamak mümkün. Mesela memeleri çok küçük bir kadın ,meme büyütme ameliyatı sayesinde dolgusuz sütyen giyebilecek duruma geliyor. Bu da hem öz güvenini arttırıp hem de düğünde hayalindeki gelinliği rahatça giymesini sağlıyor ya da erkekte, deforme bir buruna sahip olan biri rinoplasti ameliyatıyla yüzüne yakışan buruna kavuşup kompleksinden kurtulabilir.Göbek yağlarından liposuctionla kurtulup damatlığının içinde daha formda görünüp kendini daha yakışıklı, beğenilir ve çekici görebilir. Bu ameliyatları olmalarının temel nedeni daha öz güvenli hissetmek ve karşı cins olarak arzulanan birey olmaktır."(AA)