Dümdüz bir karın için...

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Doğum sonrasında birçok kadında görülen göbek ve karında sarkma, deride çatlak, leke, bölgesel yağlanma, bacaklarda artan varis ve meme deformasyonu gibi sorunlar, çeşitli estetik uygulamalarla ortadan kaldırılabiliyor. İşte doğum sonrası yapılabilecek estetik uygulamalar...

Memorial Ankara Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu, anne adayının doğum sonrasında adaptasyon süreci geçirdiğini belirterek, annenin vücudunda oluşan değişikliklere de alışmaya çalıştığını ifade etti.



Doğum sonrasında estetik problemlerle sık karşılaşıldığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Doğum öncesi memesi çok büyük olmayan kadınlarda küçülme, büyük olanlarda ise sarkma veya sönmüş balon görünümü ortaya çıkabilir. Bazı kadınlarda ise emzirme sürecinde büyüyen göğüsler sonrasında da büyük kalır. Küçük ve sarkma olmayanlarda uygun boyutta kullanılan meme protezi ile hem meme hacmi artırılır hem de sarkma etkileri giderilir.



Sarkan memelerde ise meme dikleştirme ameliyatları tercih edilir. Meme dikleştirme ameliyatı ile aynı seansta meme protezleri de kullanılarak bir miktar büyütme de yapılabilir."



Çavuşoğlu, uygulama sonrasında annenin olası doğumların ardından da süt verme şansı bulunduğuna dikkati çekti. Annenin, operasyonun ardından yaklaşık on gün içerisinde günlük yaşamına dönebildiğini ifade eden Çavuşoğlu, ameliyatların doğumdan en az bir yıl sonra yapılmasının uygun olduğunu ve emzirme dönemi bitene kadar ameliyat yapılamayacağının altını çizdi.



Doğum sonrası pürüzsüz ve gergin karın mümkün

Gebelik sonrasında özellikle göbeğin alt kısmında görülen sarkma, gevşeklik, çatlaklar ve karnın tümünde görülen şişliğin, en sok şikayet edilen sorunlar arasında yer aldığını belirten Çavuşoğlu, karın germe ameliyatı ile bu sorunun ortadan kalkabildiğini kaydetti.



Çavuşoğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Operasyon sırasında sarkan deri özellikle göbek altında yoğunlaşan çatlaklar ile birlikte çıkarılıp, orijinal göbek korunarak hastaya daha yeni bir göbek deliği oluşturulmaktadır. Karın germe işlemi sonrasında oluşan ameliyat izi bikini altında kalacak kadar aşağıda ve gizli planlanır.



Aynı seansta yapılacak 'liposuction' işlemi de bölgesel yağlanmalardan kurtulmayı sağlayacaktır. Karın germe işlemi sonrasında anneler 2-3 hafta içerisinde günlük yaşamlarına dönebilirler."



Çavuşoğlu, doğum sonrası verilen kilolara rağmen bölgesel yağlanmaların lazer yardımlı liposuction ile ortadan kaldırılabileceğini; derideki çatlakların fraksiyonel karbondiyoksit lazer ve besleyici losyon-kremlerin kombine kullanımı ile yok edilebildiğini belirtti.



Çavuşoğlu, gebelik sonrasında yüzde görülen lekelerin de lazer uygulamaları ile çözümlenebildiğini ifade ederek, bu dönemde aran varislerin de lazer uygulamalarıyla yok edildiğini bildirdi.

(AA)