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Elidor Co-Creations uzmanlarından öneriler...

Elidor’un üç ünlü saç uzmanıyla New York’ta buluştuk.
Rita Hazan / Boyalı saç uzmanı
• Saçı boyarken, fazla yıpratmamak önemli rol oynar. Saç her zaman parlaklığını korumalı ve sağlıklı kalmalıdır.
• Kimyasal sürece tabi olan boyalı saça kaybettiği nemi geri vermesi için saçınız boyandıktan sonra protein bakımı yaptırın veya yapın.
• Kuaförünüze gittiğinizde ‘ne istersen yap’ diyip onun zevkine bırakmayın; onu istediğiniz saç rengi konusunda yönlendirin.
• Tipinize, stilinize, yaşam tarzınıza uymayacak saç renginde ısrar etmeyin. Gerçekçi olun.
• Saç rengi asla sizin önünüze geçmemeli. Odaya sizden önce saçınız giriyorsa, bir yanlışlık var demektir.
• Boyalı saçı nemlendirmek çok önemli. Maske veya bakım kremi kullanmak bu sebeple çok önemli.
• Saç bakım prosedürünü, ‘yoğunum’ diye es geçmeyin, hayatınızın temposuna uydurun. Çok yoğunsanız, bakımı gece yatarken yapın. Kremi akşam sürüp, saçlarınızı toplayıp yatın ki, krem tüm gece boyunca saça işlesin, beslesin.
• Boyalı saçın deniz/havuz suyundan zarar görmesini engellemek için denize girmeden önce saçınızı normal su ile ıslatın. Suyu emecek olan saç telleri, deniz suyunu emmeyecek; dolayısıyla deniz/havuz suyunun saçınıza zarar verme ihtimalini azaltacaktır. Denizden/havuzdan çıktıktan sonra mutlaka saçınıza bakım ürünü sürün.
• Boyalı saçları fönün ısısından korumak için ısıya karşı koruyucu spreylerden kullanın.
• Dayanamadık, sorduk; eğer siz de merak ediyorsanız, Rita’nın ışıl ışıl karamel rengi saçlarını ekibinden biri boyuyormuş!

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