Elidor’un üç ünlü saç uzmanıyla New York’ta buluştuk.
Rita Hazan / Boyalı saç uzmanı
• Saçı boyarken, fazla yıpratmamak önemli rol oynar. Saç her
zaman parlaklığını korumalı ve sağlıklı kalmalıdır.
• Kimyasal sürece tabi olan boyalı saça kaybettiği nemi geri
vermesi için saçınız boyandıktan sonra protein bakımı yaptırın veya
yapın.
• Kuaförünüze gittiğinizde ‘ne istersen yap’ diyip onun zevkine
bırakmayın; onu istediğiniz saç rengi konusunda yönlendirin.
• Tipinize, stilinize, yaşam tarzınıza uymayacak saç renginde ısrar
etmeyin. Gerçekçi olun.
• Saç rengi asla sizin önünüze geçmemeli. Odaya sizden önce
saçınız giriyorsa, bir yanlışlık var demektir.
• Boyalı saçı nemlendirmek çok önemli. Maske veya bakım kremi
kullanmak bu sebeple çok önemli.
• Saç bakım prosedürünü, ‘yoğunum’ diye es geçmeyin, hayatınızın
temposuna uydurun. Çok yoğunsanız,
bakımı gece yatarken yapın. Kremi akşam
sürüp, saçlarınızı toplayıp yatın ki, krem tüm
gece boyunca saça işlesin, beslesin.
• Boyalı saçın deniz/havuz suyundan
zarar görmesini engellemek için denize
girmeden önce saçınızı normal su ile ıslatın.
Suyu emecek olan saç telleri, deniz suyunu
emmeyecek; dolayısıyla deniz/havuz
suyunun saçınıza zarar verme ihtimalini
azaltacaktır. Denizden/havuzdan çıktıktan
sonra mutlaka saçınıza bakım ürünü sürün.
• Boyalı saçları fönün ısısından korumak için
ısıya karşı koruyucu spreylerden kullanın.
• Dayanamadık, sorduk; eğer siz de merak
ediyorsanız, Rita’nın ışıl ışıl karamel rengi
saçlarını ekibinden biri boyuyormuş!