Ellerde beliren yaşlılık izleri yaşı ele veren en önemli unsurlardan... Peki bu izleri ortadan kaldırmak mümkün mü? İşte ellerdeki yaşlılık lekelerinin nedenleri ve tedavi yöntemleri...





Yılların etkisini en çok belli eden uzuvlarımızdan olan eller artık yaşımızı gizleyebiliyor. Muayenehane ortamında yapılan ve yarım saat süren uygulamalarla elleri gençleştirmek ve zamanın izlerini gizlemek mümkün. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel zaman içerisinde ellerimizde oluşan değişimleri, bunlara neden olan faktörleri ve çözüm yollarını anlattı.Yaşla birlikte tüm vücutta cilt altı dokusunda kayıp oluyor. Cilt incelip gevşiyor, kuruyor, parlaklığını yitiriyor. Bunu hızlandıran en önemli faktör güneşten gelen ultraviyole ışınları. Bu nedenle el sırtları, boyun, yüz ve dekolte bölgesi cilt yaşlanmasının en belirgin olduğu yerler. Ayrıca sigara, uykusuzluk, kilo kaybı gibi nedenler de bu süreci hızlandırıyor.Yaşla ve dış etkenlerle birlikte el sırtındaki cilt bollaşıyor, gevşeyip inceliyor. Damarlar ve kirişler belirginleşiyor. Cilt kuruyup buruşuyor ve parşömen kağıdı görünümü kazanıyor. Buna güneş lekeleri de eklenince tipik yaşlı el görünümü ortaya çıkıyor. Cilt direncini yitirdiği içib kolayca yırtılıp yaralanabiliyor. Ayrıca, el sırtındaki lekelenmeler zamanla deri kanserine dönüşebildiklerinden dikkatle takip edilmesi gereken bir sorun.El gençleştirme işlemlerinin büyük bölümünü muayene ortamında, anestezik kremler yardımı ile yapmak mümkün. Amaç eksilen cilt altı dokusunu yerine koyarak dolgun bir görünüm kazandırmak ve bozulan cilt kalitesini düzeltmek. Hacimlendirici hyaluronik asit (HA) dolguları ile ellerdeki iskeletleşmiş görünüm giderilebiliyor. El sırtları, gençlerde olduğu gibi dolgunlaştırılıyor. Bunun yansıra, cildi kalınlaştırmak, nemlendirmek, elastikiyetini ve parlaklığını geri kazandırmak için saf hyaluronik asit ve somon DNA’sı enjeksiyonlarını dönüşümlü olarak yapıyoruz. Kişinin kendi kanından ve hücrelerinden hazırlanan PRP ve fibrocell uygulamaları da cildin kollajen miktarını arttırmaya yönelik, son derece etkili yöntemler. Lekelenmeleri mikro-abrazyon, kimyasal soyma ve laser gibi yöntemlerle azaltmak mümkün. Tüm bu işlemlerin belli aralıklarla tekrarlanması durumunda, ellerde yaşlanmayı durdurmak mümkün. Tüm bu işlemler, muayenehane ortamında, lokal anestezik kremlerle 20-30 dakika içerisinde yapılabiliyor. İşlem sonrası bir iyileşme süreci gerekmiyor. Aynı gün çalışmak mümkün. Oluşabilecek ufak morluk ve şişlikler birkaç gün içerisinde düzeliyor.Bir diğer seçenek de yağ enjeksiyonları. Yağ enjeksiyonları ile el gençleştirmeyi, sıklıkla başka bir sebepten ameliyat edeceğimiz hastalarda, ek işlem olarak yapıyoruz. Kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusu belli işlemlerden geçirilerek el sırtına veriliyor. Böylece doku kaybı onarılırken, yağ dokusunun içerisinde bulunan kök hücreler dokuların kendini onarmasını ve yenilemesini sağlıyor.Henüz yaşlanma başlamadan düzenli olarak nemlendirici ve güneş koruyucuları kullanmak, güneşe olabildiğince az maruz kalmak, sigara içmemek ve bol sıvı tüketmek bu sorunların oluşumunu geciktirebilir. Orta yaşlardan sonra belli aralıklarla koruyucu amaçlı olarak hacimlendirme ve nemlendirme işlemlerinin yapılmasını da öneriyoruz. İşlemlerden sonra da, nemlendiriciler ve güneş kremleri ile elleri koruma altında tutmak gerekiyor.