En yeni kaş trendleri

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Eskiden incecik kaşlar modayken günümüzde kaşlara da bir haller oldu. Yoğun, kalın ve şekilli kaşlar hiç olmadığı kadar moda. Haliyle her geçen gün yeni bir kaş trendi duyuyoruz. Peki hangi yöntem hangi amaca hizmet ediyor acaba? İşin uzmanlarına sorduk.

LONG TIME LINER

En basit tanımıyla kaşları boyayarak şekillendirme yöntemi. Bu yöntemde organik boya kullanılarak derinin üst katmanı renklendiriliyor. Kaş dökülmelerinde, kaştaki yara izlerinde,

dikiş izlerinde ve bununla beraber proporsiyona uygun olmayan kalıcı kaş şekillerinde uygulanan bir kamuflaj şekli. Uygulamalar ortalama iki sene kalıyor ama bu durum cilt tipine ve cilt yenilenme hızına göre değişiyor.



MİKRO PİGMENT UYGULAMASI

Nokta atışıyla kaş yüzeyindeki boşluklar dolduruluyor. Bu yöntem sayesinde kaş ve dudaklarda uygulama yapılabiliyor, bazı kusurlar kapatılıyor. Etkisi 8-9 ay sürüyor.



