Erkeklere botoks uyarısı

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Erkeklere uygulanacak dolgu ve botoks işlemlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Güven, erkeklere uygulanacak dolgu ve botoks işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, kadınlara yönelik uygulamaların benzerleri yapıldığında feminen bir görüntü oluşabileceğini bildirdi.



Güven, yaptığı açıklamada, erkeklere uygulanacak dolgu ve botoks işlemlerinde dikkatli olunması ve işlemin tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.



Kadınlara yönelik uygulamaların benzerleri erkeklere yapılmaya çalışılırsa "feminen" bir görüntü oluşabileceğini kaydeden Güven, "Ortaya çıkabilecek istenmeyen görüntüleri engellemek için tecrübeye bağlı, kişinin yüz mimiklerine ve kas yapısına paralel yapılacak botoks ve dolgu çalışmaları ile yüz ifadesi yumuşatılırken, bakışlardaki derinlik ve anlam artırılmaya çalışılmaktadır" dedi.



Yüzde ve kaşlarda meydana gelen düşmelerle ortaya çıkan yorgun ifadenin düzeltilmesi için lokal anestezi ile gerçekleştirilen askı prosedürleri, kaş ve yüz askıları ile "kararında" bir gençleşme elde edilebildiğini belirten Güven, yöntem doğru uygulandığında 5-10 yıl arasında kalıcılık sağlayabildiğine işaret etti.



Güven, doku travmasının çok az oluştuğu işlemlerden sonra iyileşmenin oldukça hızlı olduğunu ve işlemden 3-4 gün sonra tam bir düzelme ortaya çıktığını ifade etti.



İlk sırada saç ekimi var

Erdem Güven, teknolojinin ilerlemesiyle saç ekiminin, erkeklere en fazla uygulanan estetik müdahalelerin başında geldiğini ifade etti.



Saç nakli, diğer adıyla saç ekiminin, iki kulak arasındaki, ensenin üst bölgesinde bulunan, genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip sık ve sağlıklı saç köklerinin, lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra uzman ekip tarafından tek tek alınarak, kişinin saç açıklığı olan bölgeye saç yönü doğrultusunda kanalların açılarak ekim yapılması işlemi olduğunu anlatan Güven, şunları kaydetti:



"Dünyada ve Türkiye'de uygulanan son saç ekimi tekniği FUE, hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir saç ekimi tekniğidir. FUE ile tüm saç ekimi girişimlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden tek tek alınan canlı saç köklerinin saçsız olan bölgeye transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir. Saç nakli ortalama 6-8 saat sürmektedir. Bu süre bazen 10-12 saate kadar da uzayabilir. Nedeni ise 'mega seans' dediğimiz 4 bin ve üzeri saç kökü ekimleridir."



Güven, saç naklinin 18 yaşından itibaren yapılabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kişide bulunabilecek ek hastalıklara bağlı olarak 70-75 yaşlarına kadar da yapılabilir. Saç naklinde başarıyı belirleyen en önemli etken ise kişinin saç açıklığı ve verici bölgedeki saç yoğunluğudur. Saç açıklığı az olan bir kişi için bin 500 saç kökü yeterli olabilirken, ön bölgeden tepe bölgesine kadar saç açıklığı olan bir kişiye 7 bin 200 saç köküne kadar saç ekimi yapılabilir"



(AA)