Estetik bölgeleri değişti!

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Fazla yağlardan kurtulmak aşkına estetik uzmanlarının kapısını aşındırdık.

“Vaoow, bacaklara bak” …

demelerini istiyorsanız, işe önce dizlerden başlamalısınız! Superplast’tan Plastik ve Estetik Cerrah Dr. Hüseyin Güner ve Dr. Coşkun Taşçı, diz kapağındaki fazlalıkları almak için Slimlipo yöntemini öneriyor: “Diz içleri ile bacakların üst bölümünde fazlalıklar bulunuyor. Daha önceleri liposuction yapılıyordu. Ancak liposuction sonrası ciltteki sarkmalar ve çukurluklar, bu bölgelerde oldukça fazla bir biçimde karşımıza çıkıyordu. Germe ameliyatı ise, estetik gözükmüyordu. Şimdi, Slimlipo ile önce yağ fazlalıklarını alıyoruz, istediğimiz şekli veriyoruz. Daha sonra iki farklı lazerimiz ile, cildi içeriden geriyoruz. Böylelikle sarkma olmuyor; diz bölümünün özellikle üst derinin sarkmasını yine lazer ile yok ediyoruz. Bu işlemde sadece birkaç milimetrelik delikler dışında bir iz kalmıyor. Bu izler de bir süre sonra siliniyor.”



