Fazla yağlardan kurtulmak aşkına estetik uzmanlarının kapısını aşındırdık.
“Vaoow, bacaklara bak”
…
demelerini istiyorsanız, işe önce dizlerden
başlamalısınız! Superplast’tan Plastik ve Estetik Cerrah
Dr. Hüseyin Güner ve Dr. Coşkun Taşçı, diz kapağındaki
fazlalıkları almak için Slimlipo yöntemini öneriyor: “Diz
içleri ile bacakların üst bölümünde fazlalıklar bulunuyor.
Daha önceleri liposuction yapılıyordu. Ancak liposuction
sonrası ciltteki sarkmalar ve çukurluklar, bu bölgelerde
oldukça fazla bir biçimde karşımıza çıkıyordu. Germe
ameliyatı ise, estetik gözükmüyordu. Şimdi, Slimlipo ile
önce yağ fazlalıklarını alıyoruz, istediğimiz
şekli veriyoruz. Daha sonra iki farklı
lazerimiz ile, cildi içeriden geriyoruz.
Böylelikle sarkma olmuyor; diz
bölümünün özellikle üst derinin
sarkmasını yine lazer ile yok
ediyoruz. Bu işlemde sadece
birkaç milimetrelik delikler
dışında bir iz kalmıyor. Bu izler
de bir süre sonra siliniyor.”