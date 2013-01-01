Koronavirüs döneminde estetik cerrahiye talep arttı. Botoks ve dolgu gibi ameliyatsız uygulamalar çok talep edilen estetik operasyonları arasında yer alıyor. Güzellik Danışmanı Şehnaz Askeroğlu, koronavirüs döneminde artan estetik talepleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Koronavirüs nedeniyle evde kapalı kalınan bu dönemde özellikle görüntülü çevrimiçi toplantı programları ve sosyal medya uygulamaları, estetik güzelliğe olan ilgiyi arttırdı. Bunun sonucunda yüzündeki ve vücudundaki estetik kusurlardan rahatsız olarak çözüm arayışına girenlerin sayısı da arttı. Peki, bu dönemde en çok talep gören estetik prosedürler neler?





Güzellik Danışmanı Şehnaz Askeroğlu



AMELİYATSIZ OPERASYONLAR İLK SIRADA



Yapılan araştırmalara göre koronavirüs döneminde dünya genelinde botoks başta olmak üzere enjeksiyon sistemi uygulanan ameliyatsız operasyonlar ilk sırada yer alıyor. Enjeksiyon uygulamalarıyla kırışık tedavisinden yüz gençleştirmeye, dudak estetiğinden çene estetiğine kadar birçok estetik sorun tedavi edilebiliyor. Cerrahi uygulamalar olarak özellikle kısa dönemde kişilerin zahmetsizce iyileşebileceği estetik ameliyatlara ilgi artıyor. Bunların başında endoskopik kaş kaldırma ile gözlerin şekillendirilmesi, orta yüz germe ile kişinin üzgün ve yorgun ifadesinin giderilmesi gibi cerrahi operasyonlar geliyor. Burun estetiği ve meme estetiği ise ilk sıralarda yer aldı. Bunun yanı sıra bişektomi de fazla talep gördü. Özetle yüzü şekillendiren, kişileri dinç ve tazelenmiş gösteren estetik ameliyatlara talep arttı.



İYİLEŞME SÜRECİ İÇİN FIRSAT



Özellikle pandemi dönemini, gerekli olan iyileşme süresi için fırsat olarak gören birçok kişi, kalıcı sonuçlar sağlayan cerrahi operasyonlar için estetik cerrahinin yolunu tutuyor. Pandeminin yarattığı karamsarlık ortamında, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir arayış içine girdikleri görülüyor. Bu süreçte seçim yaparken ameliyatsız cerrahi prosedürleri daha güvenilir buluyorlar. Estetik cerrahlar da, hastalara genel sağlığın önemini vurgulayarak ağır operasyon taleplerini çok acil olmadığı sürece pandemi sonrası döneme erteleme önerisinde bulunuyorlar. Özellikle bu dönemde hem genel sağlığımızı hiçbir şekilde riske atmamak hem de moralimizi yüksek tutmak için hep birlikte gerekli tüm çabayı göstermemiz gerekiyor.