Yaz geliyor gelmesine de acaba ruhumuz kadar vücudumuz da yaza hazır mı dersiniz? Acil çözümler için bir plan hazırlamalı şimdi!

Yazı: Nilgün Yıldız



Geldi gelmedi, soğuktu sıcaktı dedik ve sonunda yazı getirdik. İçimiz kıpır kıpır, ne de olsa yaz demek tatil demek. Kumsal demek, deniz demek, güneş demek... Yazın anlamları böyle çoğalıp giderken o da ne? Yaz demek aynı zamanda bikini demek, radarımıza giriveren incecik kızlar demek, pareosuz ayağa kalkamamak, selülitlerle karşılaşmak hatta tüm özgüvenin yerle bir olduğu zamanlar da demek! Peki ne yapacağız? Yazın homini gırtlak yemenin önlemini nasıl alacağız ya da bir bölgede toplanıp gününü gün eden yağları nasıl kapı dışarı edeceğiz? Aslında cevap basit; yeni çıkan yöntemleri araştıracağız ve eğer kafamıza yatarsa belki de deneyeceğiz. İşte bu yöntemlerin en yenileri...



Sezonun gözdeleri

Her gün yeni bir estetik uygulaması çıkıyor. Bu yöntemlerin birçoğu ise kısa zamanda etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Son günlerde çıkan yöntemler ise eski bildiklerimizin aksine yağları ısıtarak değil dondurarak parçalamayı amaçlıyor.



Önce dondur sonra zayıfla

Harvard Üniversitesi bilim adamlarının araştırmasından yola çıkılarak bulunan bu uygulama oldukça ilginç. Özellikle dondurma yiyen çocukların soğuk etkisi ile yanaklarında incelme ve at jokeylerinde soğuğa karşı koşma sonrası baldırlarda incelme gören bilim adamları, bunu araştırmaya başlamış. Soğuk havanın yağlar üzerindeki etkisini keşfeden araştırmacılar, bunu estetik dünyasına da kazandırmayı amaçlayarak yola çıkmışlar. Coolfit denilen bu uygulama, özellikle doğum sonrası ya da genetik olarak erken yaşlarda görülen bölgesel yağlar üzerinde etkili olmayı amaçlıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Dilek Avşar, “Özellikle liposuction yaptırmak istemeyen ya da liposuction yaptırmış ama yeterli sonucu alamamış göbek çevresi, alt ve üst karın, bel, bacak ve kol içleri, basen, sırt gibi yağlanmış bölgelerin yağdan temizlenmesinde bu yöntem uygulanabiliyor” diyor.



Nasıl uygulanıyor?

Cerrahi olmayan bu işlemde kullanılan aletin özel başlıkları vücudun yağlı olan bölgelerine yerleştiriliyor. Yağlı bölge başlığın iki kenarı arasına alınarak vakumlanıyor ve soğuk uygulama başlıyor. Her bir başlık bir saat süresince uygulama yapılan bölgenin üzerinde kalıyor. Bir saat sonra başlık uygulama bölgesinden kaldırılıyor ve iki dakika süresince uygulama bölgesine masaj yapılıyor. Bu masaj sırasında hafif bir karıncalanma hissi oluşuyor.



Op. Dr. Avşar, “Yağ hücrelerinin sayısı vücutta belirli sayıda oluyor ve kilo almakla bu hücrelerin sayısı artmıyor. Kilo aldıkça hücreler şişiyor, büyüyor ve hacimleri artıyor. Cerrahi işlemlerde yağ hücreleri dışarıya taşınıyor. Bu uygulama aynı etkiyi göstermeyi amaçlıyor. Vücuttaki yağı azaltırken yağ hücrelerini küçültmeye de yardımcı oluyor. Yağ hücreleri işlemden sonra doğal yıkım sürecine giriyor ve parçalanıp vücuttan atılıyor. İlk haftada yıkımın başlaması ve vücuttaki etkisinin en fazla üç ayda tamamlanması hedefleniyor” diyor.



Tek seanslık bir uygulama olan bu yöntem sonrasında iyileşme süresine de ihtiyacınız yok. İşlem sonrasında ameliyat izi oluşması, dalgalanma, girinti-çıkıntı gibi sorunlarla da karşılaşılmıyor. İşlemden hemen sonra eve ya da işe dönülebiliyor.





ÜŞÜRKEN ZAYIFLAYIN!

Spora vakit ayıramıyorsanız CoolshapIng yöntemini de deneyebilirsiniz.



Nasıl uygulanıyor?

Coolshaping de göbek, bel, alt-üst karın, sırt, sütyen alt bölgeleri, bacak, basen ve kollara uygulanabiliyor. Belirgin bölgelerde oluşan yağ birikimlerinin yüzde 20 ila yüzde 40 oranında kalıcı olarak azalmasında etkili olmayı amaçlıyor. Her yaştan erkek ve kadına uygulanabilen bu yöntem hakkında Uzman Dr. Yasemin Hizarcı, “Uygulanan bölge ya da bölgelere cildin korunması için ıslak mendil benzeri koruyucu ped malzeme kullanılıyor. Yöntem uygulanırken vakumlu başlıklar sayesinde uygulandığı bölgedeki yağ hücreleri donduruluyor ve üç hafta sonrasında biyolojik ölümü gerçekleşen yağ hücrelerinin vücuttan atılımı hedefleniyor. İlk olarak uygulamanın yapıldığı bölgede bir yumuşama hissediliyor ve sonrasında yaklaşık 1.5 ay sonra gözle görülür bir incelme hedefleniyor” diyor. Özellikle yoğun tempolu iş ve özel yaşamlarından ödün vermek istemeyen kişilerin gün içerisinde ağrısız, acısız ve sadece tek bir seansta yağlarından kurtulmasını amaçlıyor. Bölgesel yağların giderilmesinde oldukça etkili olmayı hedefleyen yöntem, iki adet özel başlığı sayesinde de aynı anda iki bölgeye uygulama olanağı sağlıyor. Bir saatlik bir uygulama sonucunda ameliyatsız ve ağrısız bu yöntemle istenmeyen yağlardan kurtulma şansı olduğunu vurgulayan Dr. Hizarcı, ”Uygulama esnasında soğuktan kaynaklanan (-10 °C) geçici bir uyuşma ve sonrasında da kızarıklık oluşabilir ancak bu sosyal hayatınızı engellemez” diyor.

Dr. Hizarcı, “Elbette kilo almamaya özen göstermek genel sağlığımız açısından faydalı. Bu yöntem diğer yöntemlerden farklı olarak tıpkı lazer lipoliz gibi yağ hücresi sayısını azaltmayı amaçlıyor” diye ekliyor.