Estetikte son trend!

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Erkekler göğüslerini, kadınlar ayak bileklerini küçülttürüyor!

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cahit Vural, son dönemde yapılan estetik cerrahi işlemlerinde erkeklerin en çok göğüslerini, kadınların ise ayak bileklerini küçülttürdüğünü belirterek, "Erkek hastalar göğüs bölgelerindeki fazla yağı aldırıp bölgeye şekil kazandırırken, kadınlar da ayak bileklerinin daha zarif görünüp incelmesi için bu işlemi yaptırıyor" dedi.



Vural, bölgesel yağ eritme yöntemi olan "lazer liposuction"ın yeni jenerasyon bir teknik olduğunu ifade ederek, tam manasıyla bir zayıflama yöntemi olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.



Bu yöntemin, sağlıklı beslenme ve spora rağmen fazla yağlanma sorununun çözülemediği bölgeler için daha fazla tercih edildiğini kaydeden Vural, şöyle devam etti:



"En çok uyguladığımız bölgeler basen, kol, gıdı, bacak, bacak içleri, karın gibi insanların sporla istedikleri verimi alamadığı bölgelerdir. Lazer liposuction, bize bu konudaki boşluğu doldurma imkanı verdi. Örneğin, erkekler göğüslerini, kadınlar ayak bileklerini küçülttürüyor. Erkek hastalar göğüs bölgelerindeki fazla yağı aldırıp şekil kazandırırken, kadınlar da ayak bileklerinin daha zarif görünüp incelmesi için bu işlemi yaptırıyor."



"Bir seansta iki bedene kadar inceltebiliyoruz"

Yöntemin en fazla yaz aylarında tercih edildiğini aktaran Vural, eritilen yağların vücuttan işlem sırasında ya da doğal sürecinde tahliye edilebileceğini söyledi.



Vural, operasyonun sonuçlarının hemen görülebildiğini dile getirerek, "İkinci haftadan sonra insanlar iki beden inceldiklerini görebiliyor. Cerrahi bir müdahale olmadığı için hasta en geç 15 gün sonra hayatına devam edebiliyor. Yöntemi korkusuzca, güvenerek uygulayabiliyoruz çünkü yöntem Amerikan Sağlık Örgütü tarafından da onaylanmıştır" diye konuştu.



Uygulama sırasında belli bir yağ parametresinin üzerindeki dokuyu çekmediklerini dile getiren Vural, operasyonun uzman estetik cerrahlar tarafından yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu anlattı.



Vural, lazer liposuction yöntemini erkeklerin de çeşitli bölgesel yağlanmalardan kurtulmak için tercih ettiğini aktararak, şöyle dedi:



"Erkeklerde zaten Türk tipi bir yağlanma modeli var. Bizim genlerimizde olan bir şey bu. Türk erkekleri göbek bölgesinde daha çok yağlanıyor. Bazen de yağlanma meme altı dokusunda oluyor. Erkekler de bu iki şey için bize çok sıklıkla geliyor. Kısacası, erkekler de en az kadınlar kadar bu işe hevesliler ve kadınlar kadar kapımızı çalıyorlar."



"Yöntem plastik cerrahların elini güçlendirdi"

Çekilen yağ miktarına göre hastaların normal hayatlarına devam edebilme sürelerinin 1-5 gün arasında değişebildiğine dikkati çeken Vural, "İşlemi gıdı bölgesine bir öğlen arası uyguladığımızda öğleden sonra işinize devam edebilirsiniz. Kol bölgesine uyguladığımızda 2 gün sonra, karın bölgesine uyguladığımızda da 5 gün sonra normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Bunu klasik bir ameliyat gibi düşünmemek lazım. Kapalı çalışılan bir sistem ve hızlıca iyileşme söz konusu" diye konuştu.



Vural, yöntemin plastik cerrahların elini güçlendirdiğini, daha önceden ciltte sıkılaşma sağlanamadığını, sarkıkların tedavi edilemediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yöntem termal hasar vererek ciltte kolejen sentezini tetiklediği için gerçekten sıkılaşma da sağlıyor. Lazer liposuction gerçekten plastik cerrahinin yeni gözdelerinden. Uygulamanın yapıldığı bölgeler yeniden yağ depolamalara karşı dirençli oluyor. Bu nedenle artık o bölgelerde yağlanma görünmüyor."



"Erkek estetiği de kadınlarla başa baş gitmeye başladı"

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Küçükkaya da kadınların daha çok doğum sonrası estetiği, göğüs ve burun operasyonları için, erkeklerin ise göğüs küçültme ve şekillendirme için lazer liposuction yöntemini tercih ettiğini vurguladı.



Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Günümüzde estetik ameliyatı olan erkeklerin sayısı, kadınların oranını yakaladı. Erkek estetiği de kadınlarla başa baş gitmeye başladı. Sosyal medyada fotoğraf paylaşımları, erkek ve kadınlarda görsellikle ilgili kaygıları artırdı. Erkek estetiği son derece ön plana çıktı. Daha güzel görünmek isteyen erkek hasta sayımız oldukça fazladır."



Küçükkaya, Türkiye'nin sağlık turizminde de büyük bir gelişme gösterdiğine işaret ederek, hastalara havaalanı transferleri, otel konaklamaları, ameliyat öncesi ve sonrası bakımları gibi sağlık paketleri sunduklarına dikkati çekti.



Deniz Küçükkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşimizi en az Amerika ve Brezilya'daki plastik cerrahlar kadar iyi yapıyoruz. Bir de Avrupa ülkelerine göre uygun rakamlarda yaptığımız için bizi tercih eden yabancı hasta sayısı artıyor. Estetik konusunda herkesin beklentisi şu; 'doğal olsun ama güzel görünsün'. Çok abartılı bir şey yaptığınızda çok fazla sırıtıyor ve olumsuz örnek olarak görülüyor. Burun, lazer liposuction ve saç ektirmede doğallık kaygısı var. Saç ekimi dahil olmak üzere tüm estetik operasyonları, hastane koşularında yapılması gereken işlemlerdir."



"Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı artıyor"

Küçükkaya, estetik cerrahi operasyonları için Türkiye'yi tercih eden hasta sayısının gittikçe arttığını belirterek, "Yabancı hastalar hem ameliyatlarını oluyor hem de İstanbul'un kültürel mirasını gezebiliyor. Dünyanın birçok ülkesinden hastalarımız var. İstanbul son 5 yılda dünyanın estetik merkezi olmaya başladı. Türkiye'de özellikle estetik cerrahi ve tıp çok ilerlemiş durumda. Diğer ülkelerden buna bağlı olarak bir talep var" şeklinde konuştu.



Lazer liposuction uygulaması için Almanya'dan İstanbul'a gelen 55 yaşındaki avukat Thomas M. Bleis, bu kenti tercih etme nedenini şöyle açıkladı:



"Türkiye'deki estetik ameliyatlarının sonuçlarını gördüm. Sonuçlar iyi olduğu için Türkiye'yi tercih ettim. Almanya'da da hastanelerde iyi Türk doktorlar var. Bu nedenle buraya gelirken korkum yoktu. Ayrıca İstanbul'da gezme şansım da oldu. İstanbul Avrupa'nın en güzel yerlerinden biri. Almanya'ya geri döndüğümde arkadaşlarıma estetik ameliyatlar için burayı tercih etmelerini tavsiye edeceğim."



Saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getiren 57 yaşındaki iş adamı George Beker de "Saç ekimi için uzun süre bilgi edindim. Bazılarında iz kalıyordu. Ancak bir arkadaşım İstanbul'da saç ekimi yaptırmış. Onun sonucu çok hoşuma gitti. Bu nedenle İstanbul'u tercih ettim. Avrupa'ya göre İstanbul'daki ameliyat daha ekonomik. Ancak benim için en önemlisi profesyonel, iyi bir işlem olmasıydı. Şu anda ağrı duymuyorum. Sağlığım da iyi. Almanya'ya gittiğimde arkadaşlara tavsiyede bulunacağım" şeklinde konuştu.



(AA)