Evde lazer epilasyon yapabilmeyi kim istemez!









Evinizin rahatlığında ışık bazlı epilasyon için Silk’n Glide 50.000 ve 150.000 ışık atımlı modelleriyle Türkiye’de!Hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunu olan istenmeyen tüyler artık sorun olmaktan çıkıyor. Silk’n Glide istenmeyen tüylerden kurtulmayı artık evinizin rahatlığında mümkün kılıyor.Yakın bir zamana kadar ışık bazlı epilasyon yöntemiyle istenmeyen tüylerden kurtulmak sadece güzellik merkezlerinde ya da kliniklerde mümkündü. Zamana karşı yarışan kadın ve erkekler artık bakım ritüellerini evlerine taşıyor. Silk’n, klinik olarak test edilmiş ve doktorlar tarafından önerilen eşsiz bir HPL™ teknolojisi geliştirerek istenmeyen tüyler sorununa hızlı, güvenli, kolay, ekonomik ve acısız bir çözüm geliştiriyor.Silk’n’in patentine sahip olduğu HPL™ teknolojisi, ışık bazlı tüy giderme yönteminin klinik avantajlarını evinize getiriyor. Silk’n Glide’ın HPL™ teknolojisi evde kişisel kullanım için tasarlanmış ve kombine enerji yöntemine dayalı, istenmeyen tüylerin uzun süreli olarak giderilmesini sağlıyor. HPL™ teknolojisi akustik etkiyle birleştirilerek normal fotoepilasyon sürecinin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Böylece düşük enerji kullanımı, hafif ışık atımları ile yüksek etkinlik sağlanarak istenmeyen tüyler uzun süreli olarak giderilerek cildin soğutulmasına gerek kalmıyor.Silk’n Glide’ın cilt tipi ve tüy rengi algılama sensörü sayesinde cildin uygulamaya uygun olup olmadığı kolayca belirlenir. Eğer cilt Silk’n Glide için koyu tenliyse, cihaz ışık atımı yapmaz. Ayrıca Silk’n Glide uygulamasında cildi soğutmak için özel bir jele de ihtiyaç duyulmaz.Silk’n Glide’da gözlerin korunması için özel bir emniyet mekanizması mevcuttur. Silk’n Glide havaya doğru tutulduğunda ışın yaymaz ve emniyet mekanizması sayesinde sadece cilde temas ettiği zaman çalışır.Bugüne kadar gördüğünüz ya da kullandığınız ışık-bazlı yöntemlerden farklı olarak, Silk’n Glide’ın 2 farklı yöntemi “Pulsing” ve “Gliding” ekstra kolaylık sağlar. Işık atımı kullanılan tüy giderme yönteminin klasik bir şekli olan Pulsing, cihazın yüksek enerji seviyelerinde çalıştırılması durumunda en ideal seçenektir. Gliding yöntemi ise oldukça yeni, eşsiz ve çok hızlı bir yöntemdir. Cihazın cildin üzerinde kaydırılarak kullanıldığı bu yöntem düşük enerji seviyelerinde çalıştırılması ve aceleniz olması durumunda en ideal seçenektir.5 ayrı enerji seviyesinde çalışabilen Silk’n Glide’ın saniyede bir ışık atımından 3,5 saniyede bir ışık atımına kadar farklı hız-enerji seviyelerinden uygulama yapılan bölgeye ve cilt tipine göre en uygun olanı seçilebilir.Çeşitli renk ve tonlardaki ciltler için uygun olan Silk’n Glide, düşük enerji seviyesi ve cilt rengi sensörü ile koyu renkli ciltlerde de kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.Silk’n Glide’ın en düşük enerji seviyesi güneşlendikten hemen sonra tüy giderme işlemi yapabilmeniz veya tüy giderme işleminden sonra güneşlenebilmeniz için tasarlanmıştır.Silk’n Glide 50.000 ve 150.000 ışık atımı seçenekleri ile kollar, bacaklar, koltuk altları, yüz ve bikini bölgesi dahil vücudun tüm bölgelerde güvenle kullanılabilir. Silk’n Glide cihazları ışık atımlarıyla dolu olarak geldiğinden kartuş değiştirmenize gerek kalmaz.Erkeklerde istenmeyen tüylerin giderilmesi için normalden daha fazla sayıda ışık atımının uygulanması gerekir. Yüksek sayıdaki ışık atımının özel Gliding teknoloji ile birleştirilmesi sayesinde vücudun daha geniş bölgelerinde tüy giderme seanslarının uygulanması kolaylaşır.Silk’n Glide 50.000 ışık atımlı, 599,90 TLSilk’n Glide 150.000 ışık atımlı, 899,90 TL