Genital estetik kadınlara güven veriyor

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Kadınların en büyük korkularından biri de doğum sonrası vajinanın genişleyip, şeklinin bozulması...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Kar Altundağ, özellikle normal doğum sonrasında meydana gelen vajinal genişleme ve şekil bozukluğunu gidermek amacıyla

yapılan Perinoplasti ameliyatının, kadınları hem fizik hem de sosyal açıdan oldukça rahatlattığını ifade etti.



Normal doğumlardan sonra oluşan idrar torbasında düşüklük, yırtılma, vajinal genişleme ve şekil bozukluğu gibi sorunları gidermek amacıyla Sistorektosel ve Perinoplasti ameliyatı ile ilgili merak edilen konulara açıklık getiren Altundağ, "Doğum yırtıklarına dikiş atılmadığında ya da dikişler iltihaplanıp açıldığında şekil bozukluğu olur ve genişler. Vajendeki genişleme cinsel ilişki sırasında eşlerin haz alma duyusunu etkiler. Ayrıca idrar tutamama dışkılamada güçlük ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilir" dedi.



OPERASYON YARIM SAAT SÜRÜYOR

Bozulma meydana gelen bölgeyi toparlamak için gevşek dokular çıkarılarak yeniden dikiş atıldığını aktaran Altundağ, "Böylece doğumdan kalan dikiş izleri alınır ve vajen daraltılmış olur. Operasyon ortalama 30 dakika sürer. Genel anestezi altında yapılması tercih edilir. Duruma göre aynı gün veya ertesi gün hasta evine gidebilir. Hasta 2-3 gün sonra normal yaşantısına dönebilir. Dikişlerin alınmasına gerek yoktur" şeklinde konuştu.



(DHA)