Gıdı nasıl eritilir? Gıdı sarkmasına karşı gıdı eriten yöntemler

Gıdı nasıl eritilir? Gıdı eritme için kullanılan teknikler neler? Birlikte bakalım...

GIDI NERESİDİR?

Halk arasında gıdı olarak bilinen bölge çeneden boynun alt kısmına kadar uzanan alanı kapsar. Yaş alma ile birlikte vücudun belli bölümlerinde sarkmalar oluşur. Sarkmaların ilk görüldüğü bölge ise gıdı bölgesidir.

GIDI NEDEN SARKAR?

Gıdı bölgesindeki sarkmanın sebepler ise kilo alımı ya da genetik faktörlerdir. Özellikle Türk kadınlarında sıklıkla gıdı sarkması problemi görülmektedir. Gıdı bölgesindeki sarkma ilerledikçe kişi olduğundan kilolu ve yaşlı bir görünüme kavuşur.

GIDI NASIL ERİTİLİR? GIDI ERİTEN YÖNTEMLER

Gıdı görünümden rahatsız olan kişiler için gelişen teknoloji ile uygulanabilecek yöntemler vardır. Kişilerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek olan yöntemle sayesinde çene altında sarkan gıdı görünümünün azaltılması ve boyun bölgesinin daha uzun bir görünüme kavuşması sağlanır. Günümüzde sıklıkla tercih edilen yöntemler ise cerrahi ya da lazer destekli uygulamalardır. Uygulanan yöntemlere daha detaylı bakmak gerekirse;

LİPOSUCTİON YÖNTEMİ

En bilinen yöntemlerden biri olan liposuction, gıdı bölgesinde de uygulanmaktadır. Bu yöntemde lokal anestezi ya da sedasyon tercih edilir. Yaklaşık olarak 1 saat süren işlemde gıdı bölgesinde biriken fazla yağlar dışarı çekilir. Sarkma sorununa karşı bu yöntem kullanılır.

GIDI GERME YÖNTEMİ

Gıdı germe işlemi cerrahidir. Kulak arkasından açılan kesiler ile işlem gerçekleştirilir. Genel anestezi ya da sedasyon ile işleme başlanır. Kişiye rahatsızlık veren sarkmış gıdı bölgesi ortadan kaldırılır. Atılan deri sonrası gıdının düz ve pürüzsüz görünerek boyun hattını öne çıkarması hedeflenir.

ULTHERA YÖNTEMİ

Bu yöntemle gıdı bölgesinde lifting etkisi yaratılması hedeflenir. Sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir çünkü ilk seansta sonuçlar görülebilmektedir. Ulthera yöntemi ile cildin 1,5 mm altı hedeflenebilir.

THERMAGE YÖNTEMİ

Radyofrekans ile gıdı sarkmalarının tedavi edilmesi işlemidir. Cerrahi işlemlerden çekinen kişiler genellikle bu yöntemi tercih eder. İşlem esnasında direkt cildin alt tabakasına ulaşılır. Radyofrekans sayesinde kolajen dokuları uyarılır ve cilt sıkılaşmaya başlar. Kişiden kişiye değişmekle beraber işlemin 4 ayda bir tekrar edilmesi gerekir.

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