Hangi yaşta hangi estetik?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Türkiye'de 20 ve 30'lu yaşlarda en çok burun, 40'tan sonra ise en fazla meme küçültme ve yağ aldırma ameliyatı yaptırılıyor. Eşiyle problemlerini estetik ameliyatla çözebileceğini düşünen kadınlar da var, sevdiği sanatçıya benzemek için bıçak altına yatanlar da...

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun, estetik ameliyatı genelde gençlerin tercih ettiğini ifade etti. Gençlerin beden algısı çok farklı olduğu için kendileriyle çok fazla ilgilendiklerini anlatan Tosun, Türkiye'de 20 ve 30'lu yaşlarda en çok burun, 40'tan sonra ise en fazla meme küçültme ve yağ aldırma ameliyatı yaptırıldığını kaydetti.



Yurt dışında ileri yaşlarda yüz germe, yağ aldırma ve karın estetiği ameliyatı gerçekleştirildiğini aktaran Tosun, "Türkiye'de ise ileri yaşlarda bu tür ameliyatları yaptıranların oranı daha az" dedi.



Hayal kırıklığına uğruyorlar

Tosun, bazı hastaların bazen sadece sevdikleri sanatçıya benzemek için, bazı hastaların da eşiyle arasını düzeltmek için estetik yaptırmak istediğini belirtti. Tosun, "Eşiyle problemlerini estetik ameliyatla çözebileceğini düşünen kadınlar var. Estetik ameliyat kişinin vücudunu düzeltir, eşiyle arasını değil. Fiziksel olarak değişim sağlandığında her şeyin normale döneceği gibi yanlış düşünceler oluyor. Bu düşünceyle hareket eden kişiler, daha sonra hayal kırıklığına uğrayabiliyor" dedi.



(AA)