İstanbul'da estetik yaptırdı

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Red Corner (Kızıl Köşe) adlı film ile tüm dünyada tanınan Çin doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu Bai Ling, göğüs operasyonu için İstanbul’a geldi

Ling’in ameliyatını, ünlü Hollywood starlarının estetik doktoru olarak bilinen Estetik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık gerçekleştirdi. Hollywood starlarının estetik operasyonlar için ülkemize gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Fındık, “Operasyonlarını gerçekleştirdiğim birçok Hollywood yıldızı bu alanda gönüllü sağlık elçimiz gibi tanıtımımızı yürütüyor” diye konuştu.