Karın deformiteleri için iki çözüm ön plana çıkıyor. Tam karın germe ve mini karın germe ameliyatlarını yazarımız Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan kaleme aldı.

Karın bölgesinde yağ toplanması, deri sarkması, çatlaklar ve deride deformite ile gevşeklik, bu konuda en sık duyulan şikayetlerden diyebiliriz. Plastik cerrahi ile bu duruma son vermek isteyen kişiler için yapılacak uygulamaya doktorlar muayene esnasında karar verebilir. Bu karar tam karın germe, mini karın germe veya yalnız liposuction uygulaması şeklinde olabilir.

Tam karın germe ameliyatı

Karın bölgesinde toplanan yağlardan ve deri sarkıklığından kurtulmanın en iyi yolu tam karın germe ameliyatıdır (total abdominoplasti). Abdominoplasti oldukça yüz güldürücü bir operasyon, iki buçuk-üç saat içinde karın derisi ile yağ fazlalıklarından kurtulmak ve karın kaslarını sıkılaştırmak mümkün olabiliyor. Bu sırada basen, sırt ve kalça bölgesine liposuction eklenebiliyor. Böylece karın bölgesindeki yağ ve deri fazlalıklarının (4-5 kg veya bazen daha fazla) tek seferde alınabilmesi hedeflenebilir. Göbek altında kalan deri ve çatlaklar atılabiliyor, altındaki gevşemiş kaslar sıkılaştırılabiliyor ve gerilen deri üzerinde orta hatta yeni bir göbek deliği yapılabiliyor. Kalan ameliyat çizgisi de çamaşır içinde gizlenebiliyor. Sadece göbek üstünde kalan kısma agresif liposuction yapılamayabiliyor (gerilecek derinin beslenmesini bozmamak için). Bu nedenle böyle durumlarda önceden üst karına küçük bir liposuction yapılması daha uygun olabilir. Karın germe ameliyatı sonrasında aynı gün öne eğik olarak ayağa kalkılıyor ve ortalama bir-iki gün hastane yatışı yeterli oluyor. Genellikle birkaç gün sonra bandajlar, ortalama bir hafta içinde drenler alınabiliyor ve karın kuşağı ya da liposuction korsesi giyiliyor. Bazı basit önlemlerle bu operasyon sonrasındaki erken dönem rahat atlatılabilir. Bazen deri altında sıvı birikimi olursa de enjektörle çekilebilir. Karın germe operasyonu artık eskisi kadar ağır bir ameliyat olmayıp, en sık yapılan ameliyatlar arasında sayılıyor.

Mini karın germe ameliyatı

Karın bölgesindeki sarkma ve kas gevşekliği sadece göbek altında ise tüm karın germe yerine mini karın germe ameliyatı tercih edilebilir. Kısa bir muayene sonrası bu seçim daha sağlıklı olarak yapılabiliyor. Mini karın germe ameliyatında göbek olduğu yerde kalıyor. Göbek altında kalan deri ve yağ fazlalığı atılarak uzaklaştırılıyor. Göbek üstündeki deri doğal olarak gerilemiyor, gerekirse bu bölgeye liposuction yapılabilir. Tam karın germede olduğu gibi bel bölgelerine de gerekirse yine liposuction eklenebiliyor. Mini karın germe ameliyatı doğal olarak daha kısa sürüyor (1,5-2 saat civarı), sonrası dönemde iyileşme yine daha kısa oluyor. Bir gün hastanede yatmak yeterli olabilir, sonrasında evde istirahat ederek pansuman günlerinde kliniğe gitmek gerekiyor. Tam karın germe ameliyatındaki aynı önlemler ile mini karın ameliyatından sonraki dönem de rahat atlatılabilir.